Лучший фотоаппарат 2019 года. Fujifilm X-T100 Kit

2019-12-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fujifilm X-T100 Kit; [14]

Canon EOS 600D Kit

Начнем нашу подборку с довольно доступного фотоаппарата, который рекомендован начинающим фотографам. Даже в описании устройства указано, что это любительская зеркальная камера, которая предназначена для новичков и стоит вполне адекватных денег. Также нужно обратить внимание, что мы настоятельно рекомендуем покупать фотоаппарат именно в формате Kit, так как покупка отдельного объектива будет слишком дорогой и вся доступность продукта растеряется. На текущий же момент готовую к фотографированию камеру можно купить за 17 тысяч рублей, чего вполне достаточно, чтобы привлечь потенциального покупателя.
Мы не будем нагружать потенциального покупателя морем информации о характеристиках сенсора, фокусном расстоянии и прочих особенностях продукта, ведь для начинающего пользователя это не нужно. Стоит лишь отметить, что здесь весьма неплохой для своей цены объектив, который справляется с фотографиями при хорошем освещении. Для семейных фото и тренировок этого продукта хватит с головой — вы получаете возможность снимать отличные кадры, обрабатывать фотографии на компьютере и получать вовсе шикарный результат. За свои деньги — отличный выбор.

Nikon D3500 Kit

Следующей моделью, которую мы можем совершенно спокойно рекомендовать всем желающим прикоснуться к миру фотографии, является фотоаппарат Nikon D3500 Kit. Стоит сказать, что его тоже маркируют как любительский фотоаппарат, который создан специально для начинающих фотографов, но у него уже есть все необходимое. Для подключения объективов используется байонет Nikon F, который позволяет использовать массу интересных вариантов объективов, плюс за основу камеры взят сенсор ASP-C, который пусть и не дотягивает до полного кадра, но все ещё остается отличным решением для любительской фотосъемки.
Отдельно хотелось бы поговорить про ISO — у данного фотоаппарата имеется отличный набор функций, включая ISO на уровне 100 — 3200. То есть, вы сможете снимать даже при не очень хорошем освещении, хотя, конечно, некоторые снимки будут шумноваты. Также можно похвалить камеру за возможность снимать видео в разрешении 1080р, чего другие доступные камеры не умеют. Это некий переходной вариант от очень доступной камеры начального уровня к продукту более серьёзного уровня. Стоимость достаточно адекватная, чтобы попробовать себя на более высоком уровне без лишних расходов.

Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit

Компания Olympus когда-то давно занимала ведущую позицию на рынке фотоаппаратов, но постепенно проиграла рынок. Однако среди доступных моделей у компании все еще достаточно хорошие продукты, которые можно смело посоветовать всем, кто хочет купить недорогое устройство за разумные деньги и фотографировать с удовольствием. Данная модель, к примеру, предлагает не самый большой сенсор, но поддерживает объективы с байонетом Micro 4/3, которые стоят недорого и снимают весьма достойные кадры. Это громадный плюс, если вы захотите остаться с этим фотоаппаратом на достаточно длительное время.
Из дополнительных бонусов стоит отметить, что в комплекте с фотоаппаратом идет весьма неплохой объектив 14-42 миллиметра, который может похвастаться светосилой 3,5-5,6. Конечно, это далеко не лучшее устройство на рынке, есть и более интересные объективы, но они и стоят заметно больше. В случае с моделью Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit вы получаете отличный продукт с хорошими характеристиками и достойным объективом за вполне разумные деньги. Этого предостаточно, чтобы заниматься фотографией и изучать это ремесло. Многие профессионалы начинают с таких камер, чтобы потом купить нечто более серьезное и продвинутое.

Fujifilm X-T100 Kit

Компания Fujifilm, как и Olympus, тоже когда-то была лидером на рынке фотоаппаратов, но постепенно сдала позиции Canon и Nikon. Тем не менее качество продукции у производителя не упало — фотоаппараты бренда до сих пор продаются очень хорошо и пользуются спросом у многих пользователей, как у профессионалов, так и аматоров. Все дело в удобстве, которое позволяет разобраться с камерой без дополнительных инструкций, видеоуроков или советов. Просто берете камеру в руки, включаете, активируете автоматический режим и снимаете. Конечно, снимать в режиме Auto не лучший вариант, но для начинающих фотографов самое оно.
Далее, на корпусе есть несколько переключателей, которые отвечают за смену режимов и так далее. Они, естественно, есть и на всех предыдущих камерах, но здесь производитель порадовал нас лаконичным дизайном и отсутствием ненужных элементов. Также стоит похвалить продукт за достойный видоискатель, большой сенсорный экран и стильный корпус, который чем-то напоминает нам классические фотоаппараты. И, конечно, для этого продукта подходят объективы с байонетом Fujifilm X Mount — в сети масса интересных моделей, которые стоят недорого и снимают хорошо. Нам, собственно, большего и не требуется.

Panasonic Lumix DMC-GX80 Kit

Если классические фотоаппараты не кажутся вам интересными или занимают слишком уж много места в рюкзаке или сумке, то стоит обратить свое внимание на модель Panasonic Lumix DMC-GX80 Kit. Это достаточно компактная модель, которая обладает теми же возможностями, что и классический зеркальный фотоаппарат. Только эту модель вы можете взять даже в карман куртки и отправиться в путешествие, для нее не нужно иметь отдельную сумку. Кроме того, несмотря на компактность у данного фотоаппарата имеется байонет Micro 4/3, который позволяет устанавливать массу объективов для самых разных задач и сценариев использования.
Отдельно хотелось бы похвалить фотоаппарат за достаточно продвинутый дисплей — он сенсорный, отлично справляется с разными углами обзора благодаря функции наклона. Это удобно, если вы снимаете с не очень удобного положения и хотите, чтобы картинка была более вымеренной. Кроме того, есть функция записи видео в разрешении 4К — это крайне полезный бонус, если вы блогер или просто хотите им стать. Конечно, монтировать видео в 4К намного сложнее, но это все равно интересно и познавательно, плюс качество контента намного выше. Стоит обратить свое внимание, если вы фанат компактности и современных технологий.

Canon EOS M50 Kit

Последней камерой в нашем списке лучших устройств 2019 года является фотоаппарат Canon EOS M50, который тоже оборудован ASP-C-матрицей, но при этом снимает очень хорошо и в высоком разрешении. Это серьезное преимущество, так как производитель дает вам возможность снимать не только для социальных сетей, но и для печати в альбом — качество картинки в высоком разрешении достаточно высокое, чтобы это можно было поставить в рамку.
Этот фотоаппарат настолько продвинутый, что поддерживает даже запись видео в 4К на довольно высокой частоте кадров, его можно подключать к беспроводным устройствам посредством Wi-Fi, Bluetooth или NFC. Довольно удобно — можно подключать периферию или аксессуары совершенно без проводов. Отличная камера, которая при наличии более продвинутого объектива уже подбирается к сегменту профессиональных устройств.

Комментарии и отзывы Fujifilm X-T100 Kit
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