Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit

Nikon D3500 Kit

Несмотря на то, что рынок фотоаппаратов развивается не так быстро, как сегмент смартфонов или компьютерных комплектующих, пользователь все равно может легко запутаться в том объёме моделей, которые представлены на рынке. И, соответственно, нужно помочь в этом вопросе, чем мы и займемся.

Canon EOS M50 Kit

Достаточно популярным фотоаппаратом выступает модель Nikon D3500 Kit, которая продается уже довольно давно, но при этом не теряет свою популярность среди потенциальных покупателей. Причина столь высокому спросу в том, что устройство при адекватной цене дает возможность снимать качественные снимки. Большего, собственно, большинству пользователей и не нужно — им достаточно использовать фотоаппарат со штатным объективом, чтобы снимать кадры в путешествиях, на отдыхе или на каких-то мероприятиях, получая достаточно высокое качество конечного продукта. И данная камера всё это предоставляет.Стоит отметить, что камера использует байонет Nikon F, который позволяет достаточно легко найти нужный объектив и получить те возможности, которые вам нужны, если вдруг пользователю нужен нестандартный объектив помимо штатного. Также стоит сказать, что это кропнутая камера, а не полнокадровая. Это значит, что сенсор изображения в данном случае имеет меньшую площадь и на него попадает меньше света, но это не такая уж проблема, учитывая, что полный кадр можно получить лишь на дорогих флагманских камерах с ценой, как за три Nikon D3500 Kit. В своём сегменте продукт очень даже хорошо справляется с поставленными задачами.

Sony ZV-1

Довольно достойным конкурентом для предыдущей камеры выступает фотоаппарат Canon EOS M50 Kit, который умеет даже видео снимать в 4К. Конечно, стоит понимать, что далеко не всем данное разрешение нужно, и зачем за него платить, если вы не планируете делать контент в 4К. С другой стороны, вы сейчас можете выставить более низкое разрешение и получать картинку в разрешении 1080р, а потом, через пару лет, когда появится необходимость, спокойно будете снимать при более высоком разрешении без смены камеры. Речь, конечно, про видео, так как фотографии здесь в гораздо более высоком разрешении. Да и остальные функции фотоаппарата достаточно приличные.Например, стоит понимать, что модель использует байонет Canon EF-M, который предоставляет возможность за вполне доступные деньги приобрести неплохие объективы и пользоваться ими в любых удобных для пользователя условиях. Также можно отметить, что камера достаточно современная, она оборудована сенсорным дисплеем с диагональю 3 дюйма, при этом поддерживает быстрые карты памяти, работает по беспроводному протоколу Wi-Fi и не только, плюс весит крайне мало. Интересный вариант на тот случай, если пользователь предпочитает камеры Canon или просто уже владеет объективами под данный байонет.

Fujifilm XF10

Отдельной категорией фотоаппаратов выступают компактные модели, которые отлично справляются с поставленной задачей, при этом очень легко помещаются в карман куртки, сумки или даже штанов. Например, очень стильно выглядит фотоаппарат Sony ZV-1, который занимает крайне мало место, он очень легкий и пользователь может с полным комфортом носить устройство так, как ему хочется. Более того, нужно понимать, что фотоаппарат еще и снимает хорошо, хотя по своим габаритам он в несколько раз меньше классических зеркальных фотоаппаратов. Собственно, именно по этой причине пользователи настолько активно используют фотоаппараты в путешествиях — они банально занимают меньше места.Важно отметить, что камера при всей своей компактности действительно обладает достаточно высоким качеством картинки и предоставляет пользователю просто идеальный набор возможностей в плане снимков. Здесь есть выдвижной механизм объектива, так что пользователь может пользоваться зумом, при этом имеется съемка в 4К, есть возможность использовать самые современные быстрые карты памяти, при этом есть еще и сенсорный дисплей с удобным управлением и прочие мелочи, которые делают устройство только привлекательнее и интереснее. Но, конечно, за компактность стоит платить — цена камеры выше, чем у обычной зеркальной модели, так что если компактность вам не нужна, то лучше присмотреться к более простым моделям.

Canon EOS 2000D Kit

С другой стороны, нужно понимать, что есть еще модель Fujifilm XF10, которая, конечно, не настолько компактная и легкая, как предыдущий вариант от Sony, но тоже меньше зеркального фотоаппарата, а стоимость при этом ниже — около 36 тысяч рублей. Это вполне адекватная стоимость за фотоаппарат компактного формата с хорошим сенсором и объективом, тем более когда речь идет о настолько качественном продукте. Можно с уверенностью сказать, что скорее пользователь переростет данную модель и захочет чего-то большего, чем камера перестанет работать или разочарует пользователя своими возможностями. Это на самом деле очень весомое преимущество, так как фотоаппараты меняют не так часто, как смартфоны, например.Данный фотоаппарат оборудован достаточно качественной матрицей на 24,2 мегапикселя, при этом имеется возможность снимать видео в 4К-разрешении, есть достаточно продвинутый сенсорный экран для того, чтобы пользователь мог вводить различные команды и получать при этом гибкие настройки ISO или экспозиции. Поддерживаются все современные карты памяти, есть возможность использовать беспроводной протокол связи, чтобы делать снимки удаленно, передавать информацию удаленно и так далее. То есть, вариантов эффективно использовать камеру действительно много.

Завершать данную статью будет довольно интересный фотоаппарат, который многие пользователи выбирают в качестве первого устройства для любительской съемки. Стоит отметить, что фотоаппарат стоит вполне разумных денег — можно спокойно найти его в магазине за 26 тысяч рублей, при этом речь идет про полноценный фотоаппарат с объективом в комплекте, то есть пользователю достаточно купить карту памяти и всё, можно снимать классный контент. Да, по габаритам он явно больше, чем устройства, описанные выше, но это вполне нормальные размеры для зеркального фотоаппарата. Более того, за свои деньги камера снимает просто отлично.Да, здесь тоже используется не полный кадр, то есть датчик изображения заметно компактнее того, что пользователь получит у флагманской модели. А чем меньше размер датчика, тем больше света на него попадает, и тем светлее фотография. С другой стороны, для доступной камеры это вполне нормальный сенсор, который позволяет снимать при чувствительности от 100 до 3200 ISO. Более того, экран с диагональю 3 дюйма отлично справляется с функцией настройки гаджета — можно удобно выбирать режимы работы, можно спокойно настраивать фокус и так далее. Отличный вариант на тот случай, если пользователь хочет получить доступный продукт для качественной съёмки фотографии.