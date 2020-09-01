Лучший гриль. Tefal Optigrill+ GC712

REDMOND Steak&Bake RGM-M806P

Выбор бытовой техники всегда сопряжен с трудностями сложностями, так как некоторые пользователи просто не понимают, на что им стоит обращать внимание, когда стоит переплатить, а когда — нет. Мы решили помочь в этом вопросе и подобрали список лучших грилей на рынке.

Tefal Optigrill+ GC712

Естественно, когда речь идет о качественной и недорогой технике сразу хочется рассказать о модели данного производителя, так как компания делает действительно шикарные продукты. Например, нам очень понравился гриль REDMOND Steak&Bake RGM-M806P, который в буквальном смысле обладает всеми необходимыми для пользователя характеристиками, чтобы вы могли готовить блюдо и получать от этого наслаждение. Начнём с того, что у данного гриля обе половины оборудованы нагревающими элементами — это крайне полезно, так как можно быстрее приготовить те же стейки, ведь мясо будет прогреваться сразу с двух сторон.Более того, важно отметить, что гриль можно открыть на 180 градусов, тем самым увеличив его площадь нагрева вдвое — это полезно, если вам, например, нужно приготовить овощи или какие-то другие продукты, которые не требуют прогрева с двух сторон, и при этом вы хотите приготовить сразу много еды, а не ждать и не жарить еду поочерёдно. Это крутое преимущество, так как ускоряет процесс приготовления пищи в два раза. также стоит сказать, что управление продуктом здесь удобное, есть система защиты от перегрева и так далее, то есть, производитель засунул сюда все нужные пользователю функции. При этом стоимость гриля вполне разумная, что немаловажно.

Kitfort KT-1652

Конечно, у компании Tefal тоже качество продукции явно не уступает потенциальным конкурентам, особенно если речь идет о достаточно высоком уровне продукции. В этом плане производитель нас тоже всегда радовал, так как можно за разумные деньги получить гриль и не думать о том, что у него будут какие-то недостатки. Например, у этой модели производителя имеется довольно интересное меню управления с красочным индикатором. Но, конечно, это просто дополнительные бонусы, тогда как основные преимущества заключаются в конструкции и параметрах модели. Например, гриль обладает так называемой открытой конструкцией — на фронтальной стороне можно заметить, что нет бортика, который бы сдерживал жир или какие-то соки от овощей.Все эти жидкости будут стекать в специальный поддон, чтобы вы не пачкали свою кухню или стол, на котором идёт готовка, при этом блюда получаются более диетическими. Ведь на таком гриле можно жарить еду даже без масла или с минимальным его количеством, плюс жир, который будет растапливаться при приготовлении еды, будет стекать в поддон, а не собираться в самой пище, так что даже стейки можно получить вполне безвредные для здоровья тех, кто плохо переваривает жирные продукты. Также стоит отметить довольно привлекательный дизайн, прочную сборку и качественные компоненты продукта — видно, что производитель работает не только над характеристиками, но и над внешним видом.

Wollmer S807

Дальше идет достаточно доступный гриль, который мы можем смело рекомендовать всем пользователям, которые давно мечтали о гриле, но пока что не совсем понимают, как правильно выбирать устройство или просто не совсем уверены в том, что смогут правильно выбрать гаджет по характеристикам интернета. Или есть еще третий тип пользователей — те, что сомневаются в надобности гриля в целом, но очень хотят его попробовать. В этом плане данная модель подойдет просто идеально, так как пользователь за семь тысяч рублей получает качественный продукт с достаточно высокой производительностью. Например, у этой модели мощность составляет 2000 Вт, чего с головой хватит для приготовления даже стейков из любого мяса.Стоит сказать, что мы бы не рекомендовали брать грили с мощностью ниже 2000 Вт, так как это оптимальный вариант — гриль быстро прогревается, отлично справляется с прожаркой пищи, при этом вам не нужно длительное время ожидать, пока нагреются пластины. Более того, что немаловажно, многие повары и кулинарные книги пишут рецепты для приготовления еды на гриле исходя из того, что он работает на мощности в 2000 Вт, это практически эталон. Брать больше можно, но меньше, особенно около 1200 Вт, мы не рекомендуем категорически — слишком малая мощность для приготовления мяса.

De'Longhi MultiGrill CGH 1030D

Также достаточно популярной моделью среди пользователей является гриль Wollmer S807, который обладает двумя варочными поверхностями — есть грили, в которых нагревается только нижняя часть, тогда как верхняя используется только для прижимания пищи и для поддержания температуры. У данного же гриля имеется достаточно продвинутая система нагрева сразу с двух сторон, благодаря чего мясо можно готовить очень быстро, при этом оно сохраняет сочность и однородность прожарки, что крайне важно для котлет или стейков. В этом плане гриль нам очень понравился, так как при своей вполне разумной стоимости у него есть абсолютно всё необходимое.Отдельно хотелось бы похвалить производителя за то, что он решил сделать верхнюю крышку с функцией откидывания на 180 градусов. Благодаря этому пользователь может жарить в два раза больше пищи. Может для приготовления стейков это не идеальное решение, но для приготовления овощей — отличный выбор. Да и более того, если вам нужно будет быстро приготовить большое количество еды, то можно раскрыть гриль и получить вдвое больше пространства, что тоже полезно. Также стоит похвалить устройство за наличие поддона для жира, который собирает все соки и жир, позволяя питаться более здоровой пищей. Отличное устройства за разумные деньги, здесь и говорить не о чем.

Когда речь заходит о технике De'Longhi, то пользователи сразу понимают, что это действительно крутой продукт, который проработает длительное время и будет радовать своего пользователя действительно высочайшим качеством услуг. В случае с данным грилем все именно так и получилось — производитель делает ставку на качество компонентов, на удобство пользователя и мощность. У этого гриля мощность составляет 2000 Вт, при этом имеется несколько сменных панелей, которые позволяют жарить разные виды блюд. Это крайне важный бонус на самом деле, так как иногда привычная решетка не идеальна.При этом устройство использует электронное табло для управления функциями, дизайн крайне привлекателен, в нём нет ничего лишнего, нет никаких ненужных элементов или чего-то в таком духе. Более того, гаджет оборудован красивым дисплеем, на котором тоже видны все данные. За свои деньги это шикарное приобретение, но оно все же дороже потенциальных конкурентов, так что мы считаем, что такой гриль стоит брать пользователю, который уже набил руку и понимает, что ему нужна именно эта продвинутая модель. Для новичков можно взять более доступные варианты из начала статьи — они тоже отлично справятся.