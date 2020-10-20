Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300

Intel Core i3-9100F

460985420,662553084,663773040,508275153,250197839 В период коронавируса многие пользователи стали больше играть в игры, наслаждаясь виртуальным мирами и их красотами. В итоге и спрос на процессоры для этих забав вырос, а мы решили помочь вам в подборе лучшего решения на текущий момент. Ведь моделей очень много, а хотелось бы получить что-то оптимальное за свои деньги.

AMD Ryzen 3 3100

Несмотря на то, что процессор Intel Core i3-9100F является довольно слабой базовой моделью, производитель обеспечил потенциального покупателя всем необходимым для того, чтобы с комфортом запускать все современные игры и раскрывать потенциал видеокарт. Работает процессор на четырех вычислительных ядрах, у него четыре потока, плюс тактовая частота в штатном режиме достигает 3,6 гигагерц. Конечно, при желании пользователь может спокойно увеличить данную частоту при помощи технологии Turbo Boost, которая активируется при определённой нагрузке. То есть, в целом, это вполне себе полноценное решение для тех, кто хочет играть за адекватные деньги.Стоит отметить, что данный процессор поставляется без графического ядра — на это указывает буква F в названии модели. Соответственно, если у вас нет дискретной видеокарты, то вывести изображение на экран у вас не выйдет. Это не проблема в том случае, если вы собираете компьютер для игр и в любом случае купите видеокарту дискретного типа, но если ее нет, то лучше посмотреть в сторону варианта с графическим ядром. Но, конечно, Intel Core i3-9100F стоит дешевле, так как разработчик потратил чуть меньше средств на сборку. Отличный процессор для тех, кто хочет играть в современные игры.

Intel Core i3-10300

Естественно, прямым конкурентом для предыдущего процессора выступает модель AMD Ryzen 3 3100, которая является весьма интересным выбором для тех, кто предпочитает AMD, а не Intel. Данный процессор тоже работает на четырех вычислительных ядрах, только уже с восемью потоками обработки информации. Это полезно в том случае, если игра, которую вы запускаете, поддерживает многопоточность или вы просто хотите помимо игры еще стримить — тогда дополнительные потоки действительно дают нам определенные возможности. Но, в целом, производительность этого процессора примерно на том же уровне, что и предыдущий процессор, сильной разницы между ними нет.Также стоит отметить, что производитель использует достаточно современный техпроцесс, так что пользователь получает весьма экономичное в плане потребления энергии решение. Это весьма большой бонус в том плане, что вам не нужно покупать дорогую систему охлаждения, не нужно переживать о том, что процессор будет сильно нагреваться и так далее. Наоборот, вы можете поставить вполне доступное решение, которое отлично справляется с поставленными задачами и будет рассеивать тепло от данного процессора. Например, хватит даже доступной модели за тысячу рублей. Это большое преимущество, так как не у каждого есть средства и возможности приобретать дорогие системы охлаждения.

AMD Ryzen 5 3600

Следующим шагом в списке топовых решений для игрового компьютера выступает модель процессора Intel Core i3-10300. Производитель в этом году выпустил в свет новое поколение процессоров, которые работают на новом сокете, и предоставил пользователям возможность улучшить свой компьютер для того, чтобы можно было играть в современные игры. И Intel Core i3-10300 является чуть ли не лучшим решением в сегменте, ведь производитель понимает, что это процессор начального уровня. Хотя, конечно, характеристики у него вполне достойные — 4 вычислительных ядра, восемь потоков обработки информации, достаточно высокая тактовая частота и низкий уровень потребления энергии.Этого предостаточно, чтобы вы могли собрать мощный игровой компьютер и получать от него исключительно положительные эмоции. Например, вы можете установить не очень дорогую систему охлаждения, так как тепловыделение у процессора всего 65 Вт, плюс можно не переживать о том, что вам не хватит мощности для запуска современных игр. И, конечно, не стоит забывать, что благодаря новой архитектуре процессор получит небольшой прирост производительности. То есть, за свои деньги это действительно шикарное решение с весьма интересным набором преимуществ. А ещё это свежая платформа, которая еще много лет не устареет.

Intel Core i9-9900K

Следующим процессором, на который точно стоит обратить своё внимание, выступает модель AMD Ryzen 5 3600, которая обладает всеми необходимыми для пользователя параметрами. Например, процессор может похвастаться шестью вычислительными ядрами — это отличная возможность в современных играх посмотреть на возможности процессора с несколькими ядрами и несколькими потоками обработки информации. При этом пользователь также может надеяться на высокие тактовые частоты, хотя тепловыделение при этом вполне адекватное и покупать дорогую систему охлаждения не нужно. Это на самом деле большое преимущество, так как иногда для мощного процессора нужна крайне дорогая система охлаждения.Данный процессор многие профильные издания называют лучшим решением для видеоигр с запасом на много лет, так как производитель предоставляет шикарную производительность за вполне разумные деньги. Например, пользователь может установить хорошую систему охлаждения за разумные деньги, после чего разогнать видеокарту и много лет играть в любимые игры, наслаждаясь качеством изображения, плавностью картинки и прочими приятными мелочами. Даже спустя много лет количества ядер и частоты хватит, чтобы раскрывать возможности видеокарт топового уровня, так что за эти деньги ничего лучше не найти.

Завершать нашу подборку лучших игровых процессоров будет модель Intel Core i9-9900K, которая обладает всеми необходимыми возможностями и технологиями, чтобы пользователь мог с удовольствием играть во что ему захочется еще лет пять. Да, стоит сказать, что на рынке уже сейчас есть вариант процессора из более новой линейки, но он стоит слишком дорого, хотя разница в производительности по сравнению с этой моделью очень маленькая, так что мы, честно говоря, не видим смысла в том, чтобы переплачивать за более новый процессор. Наоборот, можно купить Intel Core i9-9900K, плюс относительно доступную материнскую плату, получив весьма мощное решение флагманского уровня за адекватные деньги.Стоит сказать, что потребление энергии в данном случае уже выше, так что пользователю нужно будет приобрести более мощную систему охлаждения. Это дополнительные расходы, но в случае с достаточно мощными процессорами это вполне нормально, особенно если учитывать, что вы эту модель еще будете разгонять по множителю, а в этом случае абсолютно всегда повышается выделение тепла. Но, повторюсь, за эти деньги пользователь получает действительно флагманскую модель, которая отлично справляется со всеми задачами, играми и программами. Так что проблем точно никаких не будет ближайшие много лет.