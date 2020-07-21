Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit

Nikon D3500 Kit

Достаточно часто пользователи спрашивают о том, как правильно выбрать фотоаппарат, чтобы заниматься любительской съемкой и получать притом качественные кадры, а не что-то страшное и неприемлемое для обработки. Мы решили отобрать лучшие фотоаппараты для любителей, чтобы удовлетворить запросы потенциальных покупателей в полной мере. Итак, давайте смотреть на варианты, которые мы считаем лучшими.

Canon EOS 250D Kit

Данный фотоаппарат можно смело назвать идеальным вариантом для тех пользователей, которые хотят снимать фотографии на любительском уровне, но в будущем понимают, что выйдут на более высокую планку. Конечно, пользователь может купить и более доступный вариант, который даст чуть меньше функций, но будет снимать все так же хорошо. Однако в случае с более доступными моделями после преодоления определенный отметки в плане умений пользователю придется продавать свой фотоаппарат и покупать нечто более крутое. В случае с Nikon D3500 Kit такой проблемы не возникнет, так как производитель дает пользователю все необходимое для комфортной работы и развлечений.У данного фотоаппарата используется матрица 24.78 МП (APS-C), то есть это все же не полнокадровый фотоаппарат, но все же матрица достаточно качественная, чтобы пользователь получал от нее максимум наслаждения и качества снимков. Более того, здесь используется довольно популярный байонет, так что пользователь легко сможет найти объективы как на вторичном рынке, так и на просторах интернета в любом из разделов. То есть, это прямо шикарный вариант для всех и каждого, кто хочет снимать на начальном уровне с прицелом на развитие. С данной камерой вполне можно дойти и до более профессиональной съемки.

Canon EOS 4000D Kit

Прямым конкурентом для фотоаппарата, описанного выше, выступает модель Canon EOS 250D Kit, которая обладает примерно тем же набором преимуществ, только название другое и некоторые особенности имеются уникальные. Например, здесь используется точно такая же матрица 25.8 МП (APS-C), которая пусть и имеет преимущество в один мегапиксель, но на деле это не сказывается на конечном качестве фотографии. Байонет здесь тоже достаточно популярный, найти на него линзы будет довольно легко и, что самое приятное, это будут доступные объективы, так как самые дорогие варианты создаются для полнокадровых фотоаппаратов.Из важных преимуществ фотоаппарата можно отметить наличие возможности снимать в разрешении 4К. Конечно, речь идет про видео, ведь фотографии получаются с еще более высоким разрешением. Съемка в 4К дает возможность делать качественный контент для публикации в интернет, так что это действительно стоит отметить. Хотя, конечно, если вы покупаете фотоаппарат для съемки фото, то данная функция вам вообще не нужна. Также стоит отметить, что производитель оборудовал фотоаппарат сенсорным экраном, который отлично справляется с поставленными задачами и позволяет удобнее настраивать кадр, менять какие-то настройки и так далее.

Canon PowerShot G7X Mark II

Этот фотоаппарат достаточно часто советуют новичкам, которые только начинают свой путь в мире фотографии, так как модель обладает всеми необходимыми для пользователя характеристиками, хотя при этом стоит вполне разумных денег. А мы понимаем, что далеко не каждый может на первый свой фотоаппарат отдать сто тысяч рублей или около того. В основе фотоаппарата лежит матрица 18.7 МП (APS-C), которая, как вы уже догадались, не может похвастаться чем-то невероятным в плане разрешения, но качество фотографий все равно получается очень даже достойным. Все же это хорошая камера для того, чтобы снимать и учиться это делать на начальном уровне.Более того, стоит отметить, что фотоаппарат обладает не самым высоким на рынке разрешением кадра, так что редактировать такие фотографии на относительно слабом компьютере будет довольно просто. Главное преимущество в том, что все эти бонусы предоставляются потенциальному покупателю за очень разумные деньги — для начинающего фотографа, который, возможно, еще не понял нужно ли ему развиваться в этом направлении, низкая стоимость является важнейшим бонусом. Обязательно рекомендуем присмотреться к этой модели, она обладает всеми необходимыми для пользователя преимуществами.

Fujifilm X-T100 Kit

Достаточно часто пользователи, которые только начинают свой путь в мире фотографии, отдают предпочтение фотоаппаратам компактного размера, чтобы получить возможность носить устройство везде и всюду без дополнительной сумки, например. Это действительно важный момент, так как иногда хочется поехать в путешествие и получить крутые кадры, но при этом желания таскать помимо всего прочего еще и зеркальный фотоаппарат приличных размеров нет совершенно никакого. В таких ситуациях настоятельно рекомендуется присмотреться к камере Canon PowerShot G7X Mark II, которая очень компактная на самом деле, но при этом снимает отлично и дает возможность пользователю потренироваться в фотографии.В основе камеры лежит весьма неплохая матрица 20.9 МП (1"), которая позволяет делать качественные снимки высокого разрешения, есть оптический зум, возможность записи видео в разрешении Full HD и так далее. Конечно, нужно понимать, что к этому фотоаппарату сменных объективов нет, так что пользователь не сможет взять и заменить, к примеру, зум-обектив на широкоугольный. Этом есть некоторые неудобства, но для начинающего фотографа, у которого все равно нет большого набора объективов, это не так уж проблематично. Зато в этом случае пользователь получает просто шикарную компактную камеру, которая позволяет работать на любительском уровне без каких-либо ограничений.

Завершать подборку лучших фотоаппаратов для любительской съемки будет модель Fujifilm X-T100 Kit, которая выглядит достаточно классически в плане внешнего вида — производитель явно вдохновлялся фотоаппаратами «Зенит» или около того. Конечно, при покупке фотоаппарата не стоит смотреть на внешность, так как она никак не влияет на качество съемки. Главное — матрица. В данном случае используется 24.2 МП (APS-C), которая вполне подходит для полноценной фотосъемки любителем, качество кадров отличное и разрешение тоже — главное правильно подобрать режим, настроить различные параметры и тогда картинка будет приятной.Кроме того, нужно понимать, что в компакте с фотоаппаратом уже имеет объектив, который позволяет не переживать о необходимости что-либо докупать отдельно. Проблема лишь в том, что данный фотоаппарат использует не самый популярный на рынке байонет, так что в случае необходимости подобрать объектив на вторичном рынке будет немного сложнее, чем хотелось бы. С другой стороны, если вы покупаете фотоаппарат на несколько лет и не планируете набирать комплект из нескольких объективов, то никакой проблемы не будет — снимайте, наслаждайтесь, улучшайте свои навыки.