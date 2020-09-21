Лучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM

Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM

Довольно часто пользователи вместо классического компьютера приобретают моноблоки, так как это более компактное и тихое решение, которое не требует обслуживания. Мы решили помочь с выбором данного ПК и рассказали о пяти лучших решениях, которые только можно найти на рынке компьютеров. Давайте смотреть, что же из этого действительно привлекает внимание.

Acer Aspire C24-865

Начать статью хотелось бы с достаточно доступной модели моноблока, которая пользуется повышенным спросом в офисах, учебных заведениях и у пользователей, которые просто хотят себе гаджет для дома. Да, стоит сразу сказать, что производитель не делал слишком уж мощного решения, так как цель стояла сделать доступный продукт для широких масс. В итоге устройство выглядит довольно интересным и если вам нужен компьютер именно для работы с документами, офисным пакетом, для поиска информации в интернете — этого будет предостаточно. Для более сложных задач, конечно, тоже можно найти подходящие модели, но они обычно стоят крайне дорого, гораздо дороже того, что запросил производитель за эту модель.Диагональ дисплея у данного моноблока составляет 21,5 дюйма, так что экран вполне приличных размеров, чтобы на нем удобно было работать или получать с него какую-то информацию. При этом производительность обеспечивается процессором Intel Celeron J4005, есть 4 гигабайта оперативной памяти и операционная система Windows 10. Чего-то большего требовать за такие деньги мы бы все же не стали, так как производитель предоставляет весьма качественное стильное решение за разумные деньги. Дальше будут более мощные решения, но и стоимость у них выше.

HP 200 G3

Прямым конкурентом для вышеописанного устройства выступает моноблок Acer Aspire C24-865, который тоже в базовой комплектации продается за весьма разумные деньги и благодаря этому активно используется как в домашних условиях, так и в офисах или школах. Конечно, при желании пользователь может выбрать более производительную комплектацию, получить больше оперативной или встроенной памяти, но это не тот случай, когда это необходимо. Все же такого рода гаджеты покупают в тех случаях, когда хочется за разумные деньги получить полноценный компактный компьютер. С этими задачами устройство справляется отлично и предоставляет абсолютно все возможности компьютера в корпусе, который чуть толще монитора.При этом диагональ дисплея у данного моноблока составляет 23,8 дюйма, то есть, у него чуть больше экран, чем у предыдущей модели, за производительность продукта отвечает процессор Intel Core i3-8130U, а оперативной памяти 4 гигабайта. Стоит сказать, что процессор здесь действительно мощнее, но на самом деле не так уж сильно, как хотелось бы, при этом у него минимальное потребление энергии и пользователь получает качественный продукт с минимальными температурами. Это достаточно важный момент, так как улучшить охлаждение в подобных устройствах самостоятельно никак нельзя.

DELL Inspiron 24-5490

Следующим достойным представителем доступных и качественных моноблоков выступает модель HP 200 G3, которая обладает довольно скромным дизайном. Собственно, мы бы не сказали, что это большая проблема, так как на самом деле пользователи, которые предпочитают именно моноблоки, не стремятся получить яркий дизайн или что-то в таком духе. им нужна компактность, лаконичность и простота, которые у этой модели имеется. Также стоит отметить, что производитель предоставляет вполне неплохую производительность за разумные деньги — это крайне важный параметр при выборе данного вида компьютеров. Пользователи обычно не горят желанием платить триста тысяч за моноблок.За основу производительности данного компьютера взят процессор Intel Core i3-8130U, как и у предыдущего моноблока, при этом поддерживает его производительность оперативная память на 4 гигабайта. Это вполне стандартный набор компонентов, позволяющий с комфортом работать и не переживать о том, что система не справляется с поставленными задачами. И, конечно, стоит повторить, что речь идет о самых базовых комплектациях — если пользователь хочет, то он вполне может позволить себе и более дорогую версию моноблока. Но, честно говоря, это не тот случай, когда стоит советовать заплатить больше.

ASUS Vivo AiO A46UN

Дальше идет уже более производительное и стильное решение — в компании Dell решили, что можно делать моноблоки не только для офиса и дома, но и для тех пользователей, для которых компьютер является часть рабочего места, важным компонентом стиля и так далее. Именно дизайн модели привлекает столько внимания, так как производитель решил заменить всеми привычную подставку довольно нестандартным решением. Добавляем сюда еще и привлекательные глянцевые поверхности, чтобы получить действительно лучшее решение на рынке в своем сегменте цены. Для многих пользователей будет достаточно уже того, что устройство выглядит настолько привлекательно.Стоит отметить, что за производительность данной модели отвечает уже более производительный процессор Intel Core i3-10110U, который обладает большей мощностью и на нем уже можно делать более сложные задачи. Конечно, речь не идет о монтаже видео или чего-то в таком роде, но работать с тяжелыми документами или изображениями будет куда проще. Также модель может похвастаться уже 8 гигабайтами оперативной памяти, экраном с диагональю 24 дюйма, довольно продвинутой системой охлаждения. За свои деньги это отличное решение, но только в том случае, если вы хотите стильный вариант и при этом планируете работать не только в офисном пакете приложений.

Завершать нашу подборку лучших решений в этом сегменте компьютерной техники будет модель моноблока ASUS Vivo AiO A46UN, которая тоже обладает достаточно привлекательным дизайном. Конечно, когда выбираете компьютер и стараетесь получить максимально производительное решение за свои деньги, то лучше смотреть все же в сторону мощности, а не дизайна, но если уж у нас дело дошло до достаточно дорогого варианта, то и внешний вид в данном случае тоже важен. Особенно если учитывать, что покупая флагманское решение пользователь хочет получить всё и сразу, а не только либо производительность, либо привлекательный внешний вид.Конечно, в плане компонентов здесь все достаточно хорошо — за основу производительности системы отвечает процессор Intel Core i7-8550U, который обладает достаточно высокой производительностью, чтобы пользователь не только в офисе работал, но и с легкостью занимался любыми другими делами. Также устройство оборудовано 16 гигабайтами оперативной памяти, видеокартой NVIDIA GeForce MX150 и достаточно привлекательным дисплеем. Это отличный вариант на тот случай, если вы хотите получить производительное решение в компактном корпусе, которое при этом не издает лишних звуков.