Лучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100F

Intel Core i3-10100F

Для современного пользователя, который понимает, что флагманские процессоры за безумные деньги созданы лишь для профессионалов, выбор доступного процессора встаёт особенно остро. Хочется получить качественный продукт и не переживать о том, что он будет плохо справляться с поставленными задачами. И мы решили вам в этом помочь, чтобы вы знали, за что действительно стоит отдавать свои деньги.

AMD Ryzen 5 2600

На текущий момент наиболее интересным доступным решением выступает процессор Intel Core i3-10100F, который обладает всеми необходимыми для пользователя параметрами при достаточно низкой стоимости. Мы настоятельно рекомендуем брать OEM-версию, то есть без коробки и охлаждения в комплекте, так как в этом случае процессор вполне можно купить за 6500 рублей. За эти деньги пользователь получает 4 ядра при восьми потоках обработки информации, при этом техпроцесс на 14 нанометров предоставляет тепловыделение всего в 65 Вт. Этого с головой хватает, чтобы пользователь мог использовать крайне доступное охлаждение.Важно отметить, что это самая новая линейка процессоров Intel для настольных систем, так что здесь используется новейший сокет LGA1200. Подобрать материнскую плату под данный сокет будет предельно легко, особенно если пользователь понимает, что ему достаточно H или B-чипсета. Получается достаточно надежное решение с отличной стоимостью, которое удовлетворит запросы большинства потенциальных покупателей как в плане развлечений, так и в плане рабочих задач — с обработкой видео, фото или текста процессор тоже справляется. Да и с компании Intel у многих банально больше доверия, что тоже немаловажно.

AMD Ryzen 3 3100

Прямых конкурентов для предыдущего процессора на рынке банально нет, так что мы решили сделать шаг вверх, порекомендовав данный процессор. Он обладает неплохим потенциалом, стоит вполне разумных денег и при этом позволяет купить максимально доступную материнскую плату, что в некоторых ситуациях будет крайне полезно, если вы хотите сэкономить деньги и собрать доступный компьютер. Работает процессор на шести вычислительных ядрах при двенадцати потоках обработки информации, тактовая частота составляет 3,4 ГГц в режиме простоя и 3,9 ГГц в режиме повышенных нагрузок. Это достаточно мощный процессор, возможностей которого предостаточно, чтобы вы занимались своими делами с полным комфортом.При этом нужно понимать, что хотя процессор был выпущен в 2018 году, у него достаточно высокая тактовая частота и много ядер, но теплопакет при этом составляет всего 65 Вт. То есть, пользователь получает достаточно мощное решение с хорошими температурами и может не переживать о том, что его система охлаждения не справится с температурами. Здесь даже стандартная башня отлично подойдет, что уж говорить о более продвинутых моделях. Отличное решение на самом деле, которое стоит рассмотреть, если вы предпочитаете процессоры от компании AMD или просто у вас уже есть материнская плата под сокет AM4.

AMD Ryzen 5 3600

Также хотелось бы посоветовать обратить своё внимание на процессор AMD Ryzen 3 3100, который является представителем более свежего поколения и, соответственно, предлагает техпроцесс нового уровня. Данный процессор выполнен по технологии 7 нанометров, чего у Intel, например, не будет в обозримом будущем. При этом модель работает на четырех ядрах при восьми потоках обработки информации, имеется теплопакет на 65 Вт и мы в данной ситуации вновь рекомендуем брать модель с ОЕМ-комплектацией без комплектной вертушки. Вместо неё можно взять что-то более серьезное, а цена при этом не будет отличаться совершенно. При этом бюджетные башни шумят куда меньше, чем комплектная система активного охлаждения.Стоит понимать, что хотя процессор является представителем нового поколения, на деле вы вполне можете использовать даже старые материнские платы для первого поколения процессоров Ryzen. Это дает возможность не тратить много денег на приобретение дорогой материнской платы под новое поколение, а взять что-то из предыдущего, заплатив заметно меньше средств. Но, конечно, стоит понимать, что в любом случае это достаточно качественный процессор, который за свои деньги предоставляет действительно приличный набор возможностей для развлечений, работы или творчества.

Intel Core i5-10400F

Более того, что наиболее удивительно, компания AMD умудрилась выпустить достаточно доступный процессор даже более высокого класса, что позволяет фанатам бренда приобрести качественный продукт за разумные деньги и получить достаточно мощное решение для работы, развлечений, исследований или просто сёрфинга в интернете. Данный процессор работает на шести вычислительных ядрах при двенадцати потоках обработки данных, имеется теплопакет на 65 Вт и 7 нанометров техпроцесс. То есть, это вполне флагманское решение, которое при этом стоит всего 16 тысяч рублей. У конкурента аналогичную мощность можно получить за гораздо большие деньги.Естественно, мы считаем, что в данном случае стоит брать процессор без охлаждения в комплекте. Дело в том, что вариант с одним лишь процессором в коробке стоит на 800-1000 рублей дешевле, чем аналог с достаточно простой системой охлаждения в комплекте. И за эти деньги вы легко сможете купить бюджетный вариант башни, либо же добавите немного денег и получите действительно крутое активное охлаждение без лишнего шума. Но, конечно, это уже достаточно дорогой вариант — шестнадцать тысяч рублей за процессор не так уж дешево, как хотелось бы. С другой стороны, производительность за эти деньги действительно приличная.

Завершать статью будет весьма популярный процессор Intel Core i5-10400F, который пользуется невероятным спросом благодаря низкой стоимости. Конечно, это не самый доступный процессор компании, но нужно понимать, что производитель делает ставку на соотношение цены к мощности, и в данной ситуации этот процессор лучше конкурентов на голову. При цене в пятнадцать тысяч рублей он выдаёт 6 ядер при двенадцати потоках обработки информации, при этом у него имеется теплопакет в 65 Вт и современный сокет LGA1200, для которого проще всего найти материнскую плату. Для пользователя, который хочет собрать мощный компьютер на века, это прямо отличное решение.Правда, стоит уточнить, что в названии процессора не просто так находится буква F — это указывает нам на то, что производитель использует процессор без интегрированного графического ядра. То есть, вам нужно будет использовать дискретную графику, чтобы банально видеть что-то на мониторе своего компьютера. С другой стороны, при такой стоимости, а если варианты купить ОЕМ-версию за 12 тысяч рублей, найти что-то более привлекательное будет крайне тяжело. Так что присмотритесь, особенно если у вас есть дискретная видеокарта.