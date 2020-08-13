Лучший процессор Intel. Intel Core i5-10600K

Intel Core i5-10400F

На текущий момент многие пользователи задумались о сборке компьютера для игр, развлечений, работы из дома и прочих задач. Мы же решили помочь в этом и собрали список самых лучших процессоров компании Intel, которые можно порекомендовать всем и каждому.

Intel Core i5-10400

Процессором, который можно смело рекомендовать всем и каждому, выступает модель Intel Core i5-10400F, которая обладает всеми необходимыми для пользователя характеристиками при достаточно разумной стоимости. Стоит отметить, что у этого процессора в названии нет буквы К, то есть, нет разблокированного множителя и разгонять процессор не выйдет. Также нужно понимать, что буква F в названии указывает нам на то, что у процессора нет встроенного графического ядра. То есть, вы не сможете работать с компьютером на этом процессоре, если у вас нет дискретной видеокарты. Это нужно понимать при сборке компьютера.Работает процессор на шести вычислительных ядрах при двенадцати потоках обработки информации, частота в стоковом режиме составляет 2,9 гигагерца. Этого вполне достаточно, чтобы вы играли в игры, наслаждались различными шутерами и гонками, работали за компьютером или вели прямые трансляции. Производительности процессора предостаточно для всех этих задач, так что если вы хотите получать удовольствие от работы компьютера, то стоит присмотреться к этому процессору. Главное преимущество решения в том, что он обладает достаточно низкой стоимостью, а значит, сборка компьютера на таком процессоре будет довольно доступной для конечного потребителя.

Intel Core i5-9600KF

Теперь стоит поговорить о процессоре Intel Core i5-10400, который от предыдущей модели отличается лишь наличием встроенного графического ядра. Стоит отметить крайнюю важность данного параметра, ведь далеко не все пользователи собирают компьютер для игр и покупают дискретную видеокарты. Некоторые пользователи собирают компьютер для работы или отдыха, как медиасистему или как компьютер для банального серфинга в интернете. В таких ситуациях частенько пользователи приобретают компактные корпуса, в которые не каждая видеокарта поместится или для нее там вовсе нет места. И в этом случае процессор с графическим ядром станет настоящим бонусом, так как не нужно будет переживать о выводе видео на экран.В основе графической подсистемы данного процессоре лежит ускоритель Intel UHD 630, который предоставляет достаточно широкий спектр возможностей для вашей системы. Например, интегрированной графики с головой будет достаточно для того, чтобы вы играли в простые игры, воспроизводили видео в высоком разрешении и все в таком духе. Вариантов на самом деле достаточно много и брать этот процессор стоит исключительно в том случае, если вы планируете работать за системой и точно не будете брать дискретную видеокарту. Если же компьютер будет содержать видеокарту, то берем предыдущий вариант — он дешевле при тех же параметрах.

Intel Core i5-10600K

Конечно, процессоры прошлых поколений выглядят менее привлекательно на фоне новинок, но у них есть определенные преимущества. Самое главное, конечно же, заключается в стоимости продукта — пользователь получает возможность купить процессор предыдущего поколения по достаточно привлекательной цене. Например, нам очень понравился процессор Intel Core i5-9600KF, который стоит примерно как два предыдущих процессора, но обладает заметным преимуществом — возможностью разгонять процессор по множителю. Это позволяет получить больше производительности в играх и программах при наличии специальной материнской платы, что крайне полезно на самом деле при такой стоимости.То есть, вы покупаете данный процессор, который стоит как базовая модель нового поколения, при этом покупаете еще материнскую плату, которая предоставляет функцию разгона, разгоняете свой процессор и получаете производительность примерно на уровне процессора среднего уровня нового поколения. Это действительно круто, так как в итоге мощность процессора за шестнадцать тысяч практически равна аналогу за двадцать с копейками тысяч. Вопрос лишь в том, желаете ли вы приобретать процессор прошлого поколения или все же предпочитаете приобретать более современные продукты. Ответьте на этот вопрос и выбрать процессор будет очень легко.

Intel Core i7-10700K

Прямым конкурентом для предыдущего процессора выступает более современная модель Intel Core i5-10600K, которая тоже обладает функцией разгона по множителю. Главное преимущество новинки в том, что производитель оборудовал процессор большим количеством ядер и потоков, так что общая производительность процессора гораздо выше. Это на самом деле приятное преимущество, ведь процессор вы покупаете не на неделю или год, а на более длительное время. И если смотреть с прицелом на будущее, то у этого процессора, конечно, преимуществ куда больше. Основной бонус, естественно, заключается в большем количестве ядер и потоков при более высокой тактовой частоте.Также стоит понимать, что вместе с этим процессором производитель дает возможность пользователю работать с комфортом на повышенных частотах. Для этого нужно приобрести специальную материнскую плату на Z-чипсете, после чего перейти в настройки BIOS и поднять количество множителей. В итоге частота процессора возрастет, предоставляя пользователю более высокую мощность. А этого хватит, чтобы мы могли назвать именно этот процессор лучшим на рынке на текущий момент. Стоит он, правда, двадцать три тысячи рублей, но за эти деньги вы получаете лучший гаджет на рынке, а значит, это того явно стоит.

Для некоторых пользователей нужно больше производительности, да и не только в играх, но и при различных вычислениях, при работе с видео или фото, при обработке больших объемов данных. Конечно, обычно в таких случаях покупают более продвинутые процессоры, но если у вас стоит цель играть и иногда монтировать видео, то лучше присмотреться к модели Intel Core i7-10700K. Это достаточно производительный процессор, который отлично справляется со всеми поставленными задачами по обработке графики, физики и прочих моментов. На текущий момент именно этот процессор можно смело назвать наиболее производительным из тех, что покупают обычные пользователи.Процессор оборудован восемью производительными ядрами с шестнадцатью потоками обработки информации. Достаточно производительное решение, чтобы вы могли с удовольствием играть в игры, работать с контентом и не думать о том, что на какие-то задачи не хватает потоков или мощности. Кроме того, стоит сказать, что этот процессор тоже можно разгонять по множителю, получая тактовую частоту вплоть до 5,0 гигагерц. Это можно получить даже на относительно недорогой башне, которая стоит чуть дороже стандартной. Шикарный процессор за свои деньги.