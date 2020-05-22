Лучший процессор для игр. AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i3-9100F

Выбрать процессор для игрового компьютера на самом деле достаточно легко, если вы понимаете, какие именно компоненты и параметры вам необходимы для запуска того или иного проекта. Если вы в этом разбираетесь, то без труда подберете подходящее решение, если же нет — достаточно посмотреть в сторону тех процессоров, которые мы для вас подобрали. Это действительно шикарный вариант на все случаи жизни, да и стоимость у выбранных нами моделей тоже достаточно привлекательная.

AMD Ryzen 5 2600

Пожалуй, самым доступным процессором для игрового компьютера на текущий момент является модель Intel Core i3-9100F, которая обладает всем необходимым. У этого процессора четыре вычислительных ядра при четырёх потоках, тактовая частота составляет 3,6 гигагерца при наличии функции автоматического разгона под названием Turbo Boost. Весьма достойное решение в плане характеристик, которое позволяет раскрыть все преимущества дискретной видеокарты. Хотя, конечно, стоит отметить некоторые особенности данного «камня», дабы вы понимали, что есть и недостатки.Начнём с того, что у данного процессора не зря в конце названия имеется буква F, которая указывает нам на то, что у процессора нет интегрированного графического ядра. Это сделано с целью экономии, ведь если вы собираете компьютер для игр, то у вас в любом случае будет дискретная видеокарта, а значит, необходимости во встроенной графике просто нет. С другой стороны, нужно понимать, что если с вашей видеокартой что-то случится, то этот процессор не позволит даже на рабочий стол посмотреть, ведь нет ядра для обработки даже простейшей графики. Если для вас это не проблема, то стоит обязательно присмотреться к данной модели, она своих денег явно стоит.

Intel Core i5-9400F

Конечно, если речь идёт про современные достойные процессоры, то не сказать про модель AMD Ryzen 5 2600 было бы как минимум странно, ведь на текущий момент это один из лучших процессоров на рынке. Дело в том, что при цене на уровне десяти тысяч рублей данный процессор предоставляет пользователю шесть вычислительных ядер при двенадцати потоках, чего с головой хватает как фанатам игровых задач, так и тем, кто за компьютером работает с видео, фото или какими-то иными вещами. Всё же количество потоков позволяет даже профессиональную деятельность вести, что крайне приятно и полезно, ведь теперь не нужно тратить массу денег на сборку мощного компьютера.Также стоит отметить ещё одно достаточно важное преимущество процессора — он продается с теплопакетом 65 Вт. Конечно, это номинальное значение, тогда как при максимальной нагрузке данный показатель будет немного выше. Однако это говорит нам о том, что процессор при достаточно приличной производительности издает минимальное количество тепла, так что ставить мощную систему охлаждения просто нет смысла. Так что AMD Ryzen 5 2600 не только привлекателен в плане характеристик, но и экономически выгоден, ведь пользователю не нужно будет покупать мощную башню. Повторюсь, на текущий момент именно этот процессор можно с уверенностью назвать наиболее оптимальным вариантом.

AMD Ryzen 5 3600

Прямым конкурентом для вышеописанного процессора выступает «камень» Intel Core i5-9400F, который на протяжении длительного времени пользуется особой популярностью у фанатов компании Intel. Дело в том, что у этого процессора тоже имеется весьма достойный набор преимуществ, среди которых, конечно, стоит отметить отсутствие графического ядра. Благодаря этому процессор стоит дешевле, чем если бы это ядро было, а ведь пользователь, который собирает компьютер для игр, в любом случае поставит дискретную видеокарту и будет работать с ней. То есть, компания Intel предоставила нам возможность немного сэкономить денег.Кроме того, у Intel Core i5-9400F достаточно неплохой набор преимуществ в плане характеристик. Здесь установлено шесть вычислительных ядер при шести потоках обработки информации, тактовая частота составляет 2,9 гигагерца из коробки, но, естественно, при нагрузке эта частота будет немного поднята. Это отличный вариант для тех геймеров, которые по какой-то причине не хотят доверять процессорам от AMD, которые в данной категории, конечно, обладают большим набором преимуществ и приятных бонусов. Однако если вы планируете покупать исключительно процессор от Intel, то именно на эту модель вам стоит обратить своё внимание.

AMD Ryzen 7 3800X

Естественно, остаточно привлекательным речением выступает процессор AMD Ryzen 5 3600, который на текущий момент является более современной версией AMD Ryzen 5 2600. Производитель в новом поколении процессоров улучшил некоторые параметры, поднял тактовую частоту и получилась даже более привлекательная во всех планах модель для геймеров и тех, кто за компьютером планирует работать и ничего более. Работает процессор AMD Ryzen 5 3600 на шести вычислительных ядрах, как и модель предыдущего поколения, обладает двенадцатью потоками обработки информации и может похвастаться теплопакетом в 65 Вт.Это действительно круто, так как для процессора со столь высокой производительностью наличие настолько низкого теплопакета кажется довольно привлекательным бонусом. Не нужно покупать дорогую систему охлаждения, ведь хватит и продукта среднего класса, который способен рассеивать 100 Вт тепла. Также отметим, что данный процессор работает на частоте 3,6 гигагерца прямо из коробки без активации различных технологий разгона ядра, так что производительность у него и правда достаточно высокая. Такой процессор способен раскрыть потенциал любой современной видеокарты.

Естественно, для некоторых пользователей необходима более высокая производительность процессора, так как они хотят играть, вести прямые трансляции или просто иметь запас производительности на будущее. В этом плане AMD Ryzen 7 3800X является лучшим вариантом на текущий момент, так как это действительно флагманский процессор во всех пониманиях этого слова. Работает процессор на восьми вычислительных ядрах при шестнадцати потоках обработки информации — этого с головой хватает, чтобы любая игра работала у вас отлично без тормозов и зависаний. При наличии соответствующей видеокарты, естественно.Также стоит отметить, что работает процессор на достаточно высокой тактовой частоте 3,9 гигагерца — это очень достойный показатель, учитывая, что пользователь может разогнать процессор до ещё более высоких частот. Кроме того, не будем забывать, что этот процессор построен по 7-нанометровой технологии, так что уровень тепла здесь намного ниже, чем у любого конкурента на рынке с аналогичным набором параметров. Если вам нужен действительно мощный процессор и вы готовы отдать за него приличную сумму денег, то присмотритесь к этому варианту — процессор просто отменный, особенно если взглянуть на конкурентов с такой же стоимостью.