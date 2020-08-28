Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600

Intel Core i3-9100F

Многие пользователи спрашивают нас о том, как выбрать процессор для работы, будь то графический дизайн, видеомонтаж или просто обработка фотографий. Мы решили собрать лучшие модели, чтобы вам не нужно было тратить время на поиски.

AMD Ryzen 5 3600

Начнем, пожалуй, с достаточно доступного процессора Intel Core i3-9100F, который пользуется спросом у потенциальных покупателей именно по той причине, что продукт находится в разумном для человека сегменте. Понятно, что пользователь может за тридцать или сорок тысяч рублей купить действительно мощный процессор, который будет даже лучше справляться с поставленными задачами, но не у всех есть такая возможность, не у всех есть средства на флагманские модели. И в таких ситуациях пользователи предпочитают приобретать более доступные модели, которые вполне справляются с поставленными задачами за эти деньги.Например, у этого процессора тоже есть достаточно производительная база, позволяющая наслаждаться качеством контента в полной мере. При четырех ядрах пользователь получает столько же потоков обработки информации, при этом вы можете без труда работать в различных графических редакторах, обрабатывать видео или фото, наслаждаться качеством контента, не думая о том, что вам не хватает производительности для каких-либо задач, особенно если это касается задач по графике. Отдельно хотелось бы похвалить процессор за теплопакет, позволяющий без труда работать с даже доступной системой охлаждения. Это действительно круто, ведь можно сэкономить денег.

Intel Core i5-10600

Конечно, некоторым пользователям нужно больше мощности и они готовы платить за это разумные деньги. Например, в таких ситуациях мы настоятельно рекомендуем приобретать процессор AMD Ryzen 5 3600, который при вполне разумной цене предоставляет пользователю просто безумные возможности по работе с графикой. Стоит отметить, что у этого процессора шесть вычислительных ядер при двенадцати потоках обработки информации, а тактовая частота в штатном режиме составляет 3,6 гигагерца. Этого вполне достаточно, чтобы пользователь наслаждался работой в любимых программах и не думал, что у него возникнут какие-то трудности из-за аппаратной составляющей.Благодаря большему количеству ядер и потоков, чем у предыдущего процессора, данная модель предоставляет больше возможностей для работы — видео обрабатывается быстрее, графика на фотографиях обрабатывается шустрее и все в таком духе. Конечно, этот процессор и стоит в три раза дороже, чем предыдущая модель, но если вы хотите получить море производительности и работать с комфортом, то обязательно обратите свое внимание на данный процессор. Он отлично справляется с поставленными задачами, не греется выше нормы и не требует покупать дорогую систему охлаждения. А это весьма заметные преимущества на самом деле, на которые стоит обратить внимание.

Intel Core i5-10600K

Прямым конкурентом предыдущему процессору выступает модель Intel Core i5-10600, которая является наиболее свежей на рынке на текущий момент. Производитель решил сделать упор на мощность и современные технологии, предоставив пользователям возможность без труда работать с любыми задачами, будь то обработка графики, работа с фотографиями или что-то в таком духе. Все же иногда пользователи занимаются не только обычными задачами, о которых мы думаем, но и чем-то более сложным. В итоге пользователь получает ту производительность, которая ему необходима для комфортной работы, а большего требовать от процессора не стоит явно. Особенно если вы его покупаете именно для работы.Шесть вычислительных ядер при двенадцати потоках обеспечивают пользователя достаточной производительностью в любых приложениях, которые вам необходимы. Особенно это приятно в тех ситуациях, когда приложения заточены не столько под работу со многими ядрами, сколько для нагрузки на одно ядро. В этих ситуациях данный процессор покажет себя даже лучше, чем предыдущая модель. Также стоит отметить весьма адекватный теплопакет, что позволяет не покупать слишком уж дорогую систему охлаждения, можно просто отдать предпочтение доступной башне за несколько тысяч рублей. Этого будет предостаточно для комфортной работы.

AMD Ryzen 9 3900X

Конечно, если речь идет о лучших процессорах для определённой задачи, то обязательно стоит упомянуть модель Intel Core i5-10600K, которая на текущий момент является лучшим решением компании Intel по соотношению цены к качеству. Это весьма важный момент, ведь многим пользователям хочется получить именно лучшее за определенную сумму, так что этот процессор пользуется высоким спросом. Главная его особенность в том, что процессор можно разгонять по множителю — для этого в материнских платах со специальным Z-чипсетом имеется функция в BIOS. Благодаря разгону пользователь получает более высокую тактовую частоту, чего хватает для комфортной работы в любых условиях.При этом у процессора также шесть вычислительных ядер с двенадцатью потоками обработки информации, достаточно высокая тактовая частота прямо из коробки, а при наличии более-менее хорошего охлаждения и корпуса с нормальной циркуляцией воздуха, можно получить вплоть до 5,0 ГГц. Этого предостаточно для того, чтобы вы с комфортом работали с графикой, видео, различным контентом и даже базами данных. На текущий момент этот процессор уверенно называют лучшим решением для игр, но и для работы с графикой его мощности тоже хватает с большим запасом. Настоятельно рекомендуем присмотреться к данной модели, она отличная.

Завершать подборку лучших процессоров для работы будет модель AMD Ryzen 9 3900X, которая обладает такой производительностью, что страшно даже представить. Дело в том, что данный процессор работает на двенадцати вычислительных ядрах — уже этого достаточно, чтобы пользователи с радостью заказали себе процессор и работали с комфортом. Более того, при двенадцати ядрах процессор работает на двадцати четырёх вычислительных потоках, предоставляя безумные возможности для приложений, которые умеют работать в многопоточном режиме. А это практически все современные приложения для обработки графики. Именно по этой причине такой процессор и берут для тяжёлого монтажа.При этом стоит отметить, что производитель выпускает свой процессор по технологии 7 нанометров, так что потребление энергии относительно небольшое и даже при таком количестве ядер и высокой тактовой частоте (3,8 ГГц из коробки) процессор может похвастаться номинальным теплопакетом в 105 Вт. Конечно, когда вы решите повысить нагрузку или разогнать процессор, данный параметр заметно возрастет, но даже в этом случае относительно недорогая система охлаждения справится с поставленной задачей просто отменно. В этом плане компания AMD радует уже не первый год. Ведь ранее получить столько ядер и потоков при адекватном TDP не выходило при всем желании.