Лучший бензиновый снегоуборщик до 50 000. Снегоуборщик бензиновый Patriot СИБИРЬ 62

Снегоуборщик бензиновый Patriot СИБИРЬ 62

Снегоуборщики стали незаменимой техникой в уборке зимних осадков с придомовой территории. Агрегаты позволяют экономить время и силы в процессе очищения дорожек, подъездных путей. Однако важно понимать, какой именно снегоуборщик стоит покупать для того или иного участка или климатического пояса. Для того, чтобы помочь нашим читателям лучше разобраться в особенностях техники и сделать правильный выбор, наша редакция составила список лучших снегоуборщиков 2020.

ПАТРИОТ СИБИРЬ 62 - надежный помощник для уборки снега с небольших территорий. Двигатель мощностью 7,0 л.с. позволяет справиться с большинством задач по перемещению снега, а наличие шести скоростей вперед и две назад обеспечивает высокую маневренность и большой диапазон в выборе оптимального режима работы.В конструкции снегоуборщика используются только подшипники, а не втулки. Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика.

На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии. Снегоуборщик PATRIOT СИБИРЬ 62 оснащен колесами высокой проходимости и 6-ступенчатой коробкой передач.

Металлический зубчатый шнек прекрасно справляется с уборкой плотного и обледенелого снега.

Машина оборудована простыми элементами управления, поэтому работать с ней могут как профессионалы, так и новички. В данном снегоочистителе предусмотрена возможность изменения направления выброса снега на 190 градусов. Машина может ездить вперед и назад: для первого случая предусмотрены четыре скорости, для второго – одна. Также снегоуборщик отличается маневренностью и хорошей проходимостью. За счет высокого качества сборки обеспечивается долгий срок эксплуатации модели.

Снегоуборщик бензиновый Yanis Blizzard M24DL

Перед использованием, снегоочиститель следует заправить бензином марки АИ-92. Так же, следует проверить уровень масла в картере двигателя, при необходимости долить масло. Полный бак бензина обеспечит максимально длительную работу аппарата. Запуск двигателя производится вручную. После работы, снегоуборщик следует очистить от налипшего снега.

Бензиновый снегоуборщик Yanis Blizzard M24DL оборудован агрессивным шнеком, металлическим желобом и двухступенчатой системой выброса снега. И это всё вместе с мощным двигателем, позволяющей отбрасывать снег на расстояние до 11 метров.Благодаря двухступенчатой системе обработки, а также зазубренному шнеку агрегат легко справится с уборкой как свежевыпавшего, так и слежавшегося снега.

На снегоуборщик установлены колёса с эффективным зимним протектором и пластиковыми направляющими лыжами ковша, защищающими покрытие придомовых дорожек от царапин и повреждений. Широкие колеса с агрессивным протектором обеспечивают отличную проходимость даже на обледенелой поверхности.

Все средства управления снегоуборщиком расположены в районе панели оператора. Это упрощает работу и не требует дополнительных перемещений и настроек в процессе очистки территории.

Снегоуборщик бензиновый Weima WWS0724B/E

В дополнение ко всему перечисленному — на снегоуборщик установлена LED фара, обозначающая оператора при работе в тёмное время суток.

Новая модель из серии снегоуборщиков Weima, которая предназначена для очистки территории от обледенелого и слежавшегося снега. Мощность двигателя составляет 7.0 л.с., что способствует высокой производительности и эффективности агрегата. На колеса установлены специальные шины, которые исключают вероятность пробуксовок.В снегоуборочной технике Weima WWS0724B/E имеется задняя скорость, что позволяет без особых усилий извлечь ее из снежных заносов. Также к числу важных преимуществ относится возможность регулирования направления выброса снега.

В свою очередь, облегчить процесс очистки участка в темное время суток позволяет специальная фара. Для дополнительного комфорта пользователя предусмотрена рукоятка с подогревом.

Однако ключевым достоинства агрегата является использование современного четырехтактного двигателя, гарантирующего сниженный уровень шума, экономичный расход топлива, продолжительный рабочий процесс и его максимальную продолжительность.

Защитить корпус от разрушительного воздействия коррозии удается за счет улучшенного порошкового покрытия. Колеса с агрессивным протектором улучшают проходимость снегоуборщика по обледенелой поверхности.

Для качественной очистки от наледи и тяжелого снега конструкторы установили на снегоуборочную машину WEIMA усиленный стальной шнек, чем значительно повысили продуктивность машины в целом.

Снегоуборщик Снегирь 4000

Самоходная модель снегоуборщика Снегирь 4000, предназначенная для эффективной очистки территории от снега в суровых российских условиях.Высокое качество проводимых работ достигается за счет двухступенчатой системы шнеков. В свою очередь, повысить производительность и обеспечить длительный срок эксплуатации позволяет современный четырехтактный двигатель.

Важным преимуществом модели является наличие фар, позволяющих работать с устройством в темное время суток. Непрерывному и продолжительному рабочему процессу способствует вместительный топливный бак.

Подобная снегоуборочная техника имеет небольшой вес и компактные габариты, что обеспечивает дополнительный комфорт для пользователя. Возможность легкого запуска достигается благодаря электростартеру.

Снегоуборщик бензиновый Hyundai S 5556

Все рабочие элементы устройства выполнены из износоустойчивых материалов, что способствует долговечности снегоуборщика.

Снегоуборщик бензиновый Hyundai S 5556 позволит ликвидировать последствия снегопада, убрав снег с территории парковки или автостоянки, придомовых площадей, подъездных дорожек.Эта модель располагает ковшом с габаритами 530x510 мм относится к числу самоходных, поэтому оператору не приходится прилагать большие усилия для ее перемещения.

Агрегат с двухступенчатой системой зазубренных шнеков и дальностью выброса снега 11 метров имеет 4 передачи для движения вперед и одну заднюю передачу. Его отличают хорошая маневренность и легкость (вес - 57 кг).

В конструкции снегоуборщика Hyundai S 5556 предусмотрены фары, значительно облегчающие уборку снега в темное время суток. Агрегат комплектуется бензиновым 4-хтактным двигателем с наибольшей мощностью 5.5 л.с., который имеет ручной стартер для стабильного запуска при любой погоде. Бензин для двигателя поступает из топливного бака, объем которого равен 3.6 л.