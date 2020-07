Лучшие сварочные аппараты. Aurora SPEEDWAY 200 Synergic

Сварочный аппарат Aurora SPEEDWAY 200 Synergic (TIG, MIG/MAG, MMA

С помощью сварочной техники создают надежные соединения металлических конструкций, монтируют водопроводные коммуникации, выполняют ремонтные работы. Благодаря развитию инверторной технологии сварочные аппараты стали компактными, экономичными и удобными в работе даже для новичков. Каждый инвертор обладает рядом характеристик, на которые надо обращать внимание перед его покупкой, ведь производители предлагают широкий ассортимент в соответствующем сегменте оборудования. Здесь же мы разместили рейтинг лучших моделей, основанный на характеристиках товара и отзывах сварщиков, показывающий проверенное оборудование.

Сварочный аппарат AuroraPRO SPEEDWAY 200 SYNERGIC – универсальная модель профессионального уровня, позволяющая осуществлять аргонодуговую (TIG), полуавтоматическую (MIG/MAG) и ручную дуговую (MMA) сварку.Модель оснащена интуитивно понятной панелью управления, центральное место на которой занимает дисплей.

Аппарат позволяет задействовать сварочный ток от 15 до 200 А. Управление – микропроцессорное. Поддерживаются функции антиприлипания, форсажа дуги и горячего старта. Аппарат SPEEDWAY 200 SYNERGIC - продолжение линейки профессиональных инверторных полуавтоматов AuroraPRO. Максимально универсальный аппарат для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC.

Полуавтомат имеет полностью синегретическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синегретика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делает полуавтомат SPEEDWAY незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач. SPEEDWAY 200 SYNERGIC может применяться в быту, на небольшом производстве или в автосервисе.

Главная особенность полуавтоматов серии SYNERGIC заключается в специальном режиме ROOT, который позволяет добиться снижения числа и энергии сварочных брызг в сравнении с обычными полуавтоматами. Данный режим, используя чистую углекислоту в качестве защитного газа, позволяет добиться отличного внешнего вида шва и глубокого проплавления, а также избежать затрат на последующую обработку околошовных зон. Процесс ROOT снижает число брызг на 30-50 %. Особый характер переноса электродного металла, получаемый благодаря сложной форме импульса переноса, позволяет сварщику, даже с небольшим опытом, формировать гладкие, прочные и абсолютно ровные швы без «чешуи». Стыки после сварки выглядят как отлитые на производстве.

Сварочный аппарат Fubag IN 206 LVP (TIG, MMA)

Сварочный аппарат AuroraPRO SPEEDWAY 200 SYNERGIC позволяет использовать электроды с диаметром от 0.5 до 3 мм. Источник питания – сеть 220 В. Потребляемая мощность – 5700 Вт. Аппарат имеет защиту от перегрузок. В комплектации модели – горелка MIG 15 3 м, держатель электродов 200 А, зажим на массу 300 А, кабель 16 мм² 3 м и ролик с V-образной канавкой. Относительная компактность аппарата, габаритные размеры которого составляют 170x300x386 мм, способствует удобству эксплуатации. Масса устройства равна 8 кг. Конструкцией агрегата предусмотрена надежная ручка для переноски.

IN 206 LVP – сварочный инвертор Fubag IN 206 LVP, предназначенный для строительных работ и работ в интенсивных условиях эксплуатации.Модель разработана специально для работ в условиях нестабильного напряжения. Сварочный аппарат IN 206 LVP производится на заводе во Франции.

В аппарате реализованы новейшие европейские технологии, позволяющие работать на максимальном токе при минимальном энергопотреблении. Благодаря запатентованной технологии LVP, этот сварочный аппарат показывает великолепные результаты при работе от сети 220А/16А в интенсивном режиме эксплуатации, в том числе на максимальном токе 200 А. Инвертор без проблем и потери мощности работает от удлинителя длиной 100 м.

Сварочный инвертор IN 206 LVP - идеальный выбор для строительных, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Аппарат работает в диапазоне сварочного тока от 10 до 200 А и позволяет использовать электроды диаметром до 5 мм. Данным аппаратом можно работать самыми популярными диаметрами электродов 1,6-5,0 мм.

Аппарат позволяет уверенно варить, а не только зажигать дугу, при напряжении сети от 150 до 240 В. Продолжительность включения аппарата (ПВ) составляет 60% при 40 град. С. Сварочный инвертор Fubag IN 206 LVP получил интегрированный корректор мощности (PFC), поддержку функций TIG LIFT для зажигания дуги касанием электрода с изделием и функции Hot Start (Горячий старт). Аппарат оснащен защитой от перегрузки. варочный инвертор Fubag IN 206 LVP может варить TIG-LIFT сваркой TIG-горелкой, что делает его универсальным.

Сварочный аппарат Сварог PRO MIG 200 (N220) (MIG/MAG, MMA)

Профессиональная модель инвертора PRO MIG 200 (N220) позволяет выполнять качественную и производительную сварку MIG/MAG плавящейся проволокой сечением до 1 мм. Встроенная катушка с роликовым механизмом располагается внутри корпуса.Универсальный аппарат поддерживает работу в режиме FCAW при обратной полярности и в режиме ручной дуговой сварки ММА. Кроме этого, в инверторе предусмотрена возможность регулировки баланса полярности BALANCE, а также функций ARC FORCE и HOT START.

Компактное исполнение аппарата, эффективная система охлаждения, надежная защита от перегрева и поражения током, а также небольшой вес инвертора создают комфортные и безопасные условия для работы в любых производственных помещениях или на открытых строительных или промышленных объектах.

Возможность выполнять высококачественную универсальную FCAW-сварку с помощью инвертора PRO MIG 200 (N220) позволяет работать в неудобных пространственных положениях, в труднодоступных местах или на высоте. Кроме этого, нет необходимости использовать громоздкие газовые баллоны, что значительно облегчает работу сварщику. Работая с порошковой проволокой при обратной полярности, создается защитная оболочка при плавлении присадочного материала, в котором и формируется качественный сварочный шов без влияния атмосферы. Кассета с порошковой проволокой располагается внутри инвертора, что обеспечивает компактность и удобство при работе. Стоит отметить, что FCAW-сварка в отличие от MIG/MAG может выполняться на открытом воздухе при порывах ветра, гарантируя идеальный провар корня шва с правильным полным заполнением кратера. Универсальная FCAW-сварка широко используется в строительной и ремонтной сферах.

Инверторный универсальный аппарат PRO MIG 200 (N220) имеет идеальные технические параметры, 5-ти летнюю гарантию, улучшенную систему охлаждения и защиты от поражения током и перегрева в процессе эксплуатации. Кроме этого, для питания устройства достаточно обеспечить подключение к стандартной электросети на 220 В, что значительно расширяет сферу использования аппарата. Блок стабилизации автоматически сглаживает возможные колебания в сети в диапазоне 15 %. Высокий ПН и КПД гарантируют продолжительную работу инвертора при предельных нагрузках и эффективное использование потребляемой энергии. Кроме этого, серия PRO отличается небольшими размерами и средним весом не более 13,3 кг.

Полуавтоматический режим сварки в среде инертного или активного газа является основным для профессионального инвертора PRO MIG 200 (N220). Встроенная катушка с максимальным диаметром до 200 мм и весом до 5 кг обеспечивает компактное исполнение аппарата, а также исключает механическое повреждение присадочного материала. Надежный 2-х роликовый подающий привод с возможностью регулировки скорости подачи проволоки в широком диапазоне 1,5–15 м/мин обеспечивает равномерную подачу в зону сварки присадочного материала. Стоит отметить, что можно использовать сварочную проволоку сечением от 0,6 до 1 мм. Встроенная функция BALANCE предусмотрена для регулирования баланса полярности, который будет управлять формой валика и глубиной провара обрабатываемого металла. В режиме MIG/MAG доступна сварка цветных металлов, титана и алюминия, сплавов на их основе, а также некоторых марок стали. Полезная функция «Дожигание проволоки» обеспечивает мягкий финиш, повышая качество сварочного шва.

Сварочный аппарат Wester MIG-200i (MIG/MAG, MMA)

При выборе дополнительного режима сварки ММА необходимо подключить держатель электрода. Для возбуждения дуги одним касанием в инверторе PRO MIG 200 (N220) реализована функция HOT START. Кроме этого, передовая технология ARC FORCE увеличивает мощность дуги при сварке на небольших токах, снижая вероятность слипания электрода в расплаве, а также обеспечивая стабильную мощную дугу.

Сварочный аппарат Wester MIG-200i — это мощный полуавтомат, обеспечивающий максимальный сварочный ток 200 ампер. Он позволяет производить сварку методами MIG, MAG и MMA. В комплект входят как сварочная горелка, так и кабель с держателем электрода.Регулировка сварочного тока и скорости подачи проволоки выполняется с помощью удобных поворотных рукояток. Рядом с ними находятся два ЖК-дисплея, отображающие выбранную силу тока и напряжение питающей сети. Wester MIG-200i может работать с проволокой диаметром от 0,8 до 1,2 мм и с электродами диаметром 1,6–4 мм.

Коэффициент прерывистости работы требует делать 7-минутные паузы после каждых трех минут использования полуавтомата с током 200 ампер. При сварке током 109 ампер в перерывах нет необходимости. Но в любом случае встроенная система термозащиты не допустит перегрева. Высокая надежность сварочного аппарата Wester MIG-200i подтверждается 5-летней гарантией от производителя.

Сварочный аппарат РЕСАНТА САИПА-220 (MIG/MAG)

Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический РЕСАНТА САИПА-220 с функцией ММА предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током проволокой в среде защитного газа - углекислого, аргона или их смеси. Применяется для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных и нержавеющих сталей, чугуна и других металлов в строительстве, монтажных и ремонтных работах различной степени сложности.Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения. Среди сварочных аппаратов практичными, удобными и многофункциональными являются сварочные полуавтоматы марки Ресанта. Их положительной особенностью признана возможность без усиления дополнительными элементами качественно выполнять сварку как цветного, так и черного металлов. Считается, что полуавтоматическое оборудование весьма просто освоить даже новичку.

Основное преимущество полуавтомата - это то, что аппарат автоматически подает расходные материалы, а точнее электродную проволоку, с помощью которой осуществляется зажигание дуги и сваривание металлоизделия. Данный агрегат получил название полуавтомата, так как позволяет лишь частично механизировать процесс сварки. В отличие от автоматической сварки, которая полностью выполняется запрограммированным оборудованием, в полуавтоматической сварке механизирован только процесс подачи проволоки. Тем не менее, такая механизация позволила значительно увеличить производительность: сварщику нет необходимости прерываться, чтобы заменить электрод, дуга горит более стабильно. Кроме того, сварочные полуавтоматы, в отличие от автоматов, позволяют непосредственно контролировать процесс образования шва. А значит, такие соединения получаются более качественными и требуют меньших доработок.

Существуют как универсальные полуавтоматы, так и обычные. Объединяет их то, что все они оснащены механизмом подачи электродной проволоки. Однако, универсальные сварочные полуавтоматы отличаются тем, что имеют более широкое применение, чем обычные устройства. Универсальные полуавтоматы могут применяться как для сварки в среде защитных газов в режимах MIG/MAG, так и для сварки самозащитной проволокой и пр. Режим MIG применяется для сваривания в среде инертных газов, например, аргон или гелий. MAG-сварка проводится в среде активных газов. Кроме этого, некоторые модели имеют режим MMA. Этот режим можно использовать при работе как с черными, так и с цветными металлами. В данном случае полуавтомат используется для осуществления ручной дуговой сварки, которая производится штучными электродами. Данный вид работ проводится при постоянном токе, электронная начинка сама управляет сварочным током, в результате чего швы получаются ровными и аккуратными.

Аппарат выполнен в металлическом корпусе с открывающейся стенкой. На передней панели имеется регулятор величины сварочного тока, регулятор подачи сварочной проволоки, индикатор "Сеть", индикатор "Перегрева". Горелка внутри которой расположен канал для подачи проволоки и отверстия для подвода защитного газа. Аппарат оснащен принудительной системой вентиляции. Источником питания служит инвертор не основе IGBT транзисторов. Принцип работы инвертора заключается в преобразовании переменного напряжения сети частотой 50Гц в постоянное напряжение величиной в 400В, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева и оснащен регулировками величины тока и скорости подачи сварочной проволоки в зависимости от материала и толщины свариваемой заготовки.