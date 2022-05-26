Lucid отзывает более тысячи автомобилей из-за критической неисправности

В уведомлении говорится, что потенциальное количество затронутых автомобилей составляет 1117 единиц. Официальные письма-уведомления планируется разослать 20 июня. Между тем, в отношении автомобилей, подлежащих отзыву, NHTSA сообщает, что дилеры Lucid будут нести ответственность за проверку автомобилей и решение проблемы по мере необходимости бесплатно. При этом компания уже начала корректировать стеклянную крышу на новых автомобилях, чтобы предотвратить любые проблемы с незакрепленными проводами. Однако, возможно, более серьезное беспокойство вызывает то, что этот отзыв произошел всего через несколько месяцев после того, как Lucid отозвала 200 автомобилей из-за наличия амортизаторов передних стоек, которые могли быть неправильно установлены поставщиком. А поскольку количество забронированных автомобилей Air в настоящее время превышает 25 000 автомобилей, решение любых проблем будет чрезвычайно важно, если Lucid надеется доставить эти автомобили своевременно.