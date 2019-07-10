Люди выстраиваются в очередь за процессорами AMD Ryzen 3000

Мы уже привыкли к тому, что люди выстраиваются в очередь за новыми смартфонами Apple, но в сфере компьютерного железа такое встречается нечасто. Тем не менее источники сообщают, что в некоторых странах люди выстраивались в очереди до открытия магазинов, чтобы купить новые процессоры AMD Ryzen 3000! В частности, речь идет о магазинах сети Micro Center, а на фото из Японии можно увидеть, что люди стоят под дождем.

Напомним, что новые CPU характеризуются исполнением AM4 и поддержкой материнских плат с набором логики X570 и старых Socket AM4-материнских плат после обновления прошивки UEFI. Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC.