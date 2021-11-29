Люди впервые в истории смогли определить верхний слой Марса…

На Земле подобный окружающий сейсмический шум создается океаном, деятельностью человека и ветрами, но на Марсе присутствует только последний из них. Швейцарская сейсмологическая служба (SED) и ETH Zurich регулярно анализируют данные, собранные сейсмометром в рамках Marsquake Service. За последние годы SED удалось разработать способы анализа данных об окружающем шуме для определения геологических структур здесь, на Земле, и именно эти методы они использовали для обработки данных InSight. Согласно данным, собранным новым инструментом, верхние три метра посадочной площадки InSight состоят из песка, а следующие 20 метров - это рыхлый материал, в частности вулканическая порода, расколотая от ударов метеорита. Под этим песком и камнями лежат потоки лавы, разделенные отложениями, которые образовались, когда планета перешла в холодные и сухие условия.