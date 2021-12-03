Luna Display 5.1 позволяет использовать Mac в качестве расширенного экрана ПК с поддержкой 5K

Команда разработчиков Astropad сегодня объявила о выпуске нового обновления для своей технологии Luna Display, объявив о доступности Luna Display 5.1, которая содержит множество новых функций и улучшений. Возможность использовать экран Mac в качестве расширенного рабочего стола Windows, разрешение 4K и 5K, поддержка Magic Keyboard, режим телесуфлера для ПК, офисный режим для ПК и многое другое. Но имейте в виду, что частота обновления имеет следующие ограничения для разрешений 4K и 5K: 5K при 30 Гц на ПК и 4K при 60 Гц на Mac и ПК.