Люстры и лампы для экономии электричества

2019-08-17, Автор - Айдар Ибрагимов; [68]

На протяжении всего лета во многих регионах страны сохраняется пасмурная погода, как следствие, большинство из нас вынуждено круглосуточно использовать люстры, лампы для освещения. Как следствие, в новом месяце большинство получит значительно увеличившиеся счета за электричество. В данной заметке мы хотим рассказать, как можно экономить электричество.

Во-первых, чаще используйте настольные лампы для основного освещения и реже люстры. Большинство люстр имеют разные отсеки для включения, следовательно, при работе с включенной настольной лампой можно включить лишь часть ламп люстры. Люстра не должна располагаться слишком высоко. Как правило, чем ниже располагается люстра, тем больше света она обеспечивает при меньшей мощности ламп. В интернет-магазине Artosvet https://artosvet.ru/ можно выбрать люстры любой высоты.

Во-вторых, забудьте про лампы накаливания и энергосберегающие люминесцентные лампы - всех их сегодня успешно заменяют светодиодные решения. Светодиодные лампы служат в разы дольше большинства люминесцентных ламп и потребляют более чем в десять раз меньше электричества, чем стандартные лампы накаливания. Используя светодиодные лампы вы экономите не только на электричестве, но и продлеваете срок службы лампы накаливания, вашей люстры, так как их патроны, проводка не испытывает той нагрузки, на которую они конструктивно рассчитаны. Большинство продаваемых ламп, люстр рассчитано на использование ламп накаливания мощностью 40-60 ватт.

В-третьих, отдавайте предпочтение светодиодным лампам дневного света. Дневной свет имеют лампы с маркировкой 4200 К, ближе к лампам накаливания имеют решения маркировкой 2700 К, а холодный свет обеспечивают лампы маркировкой 6400 К. Да, при входе в помещение кажется что холодный свет светит более ярко. По факту работать при нем тяжело, так как наше зрение, головной мозг не привыкли работать при холодном свете.

Вывод. Для экономии электричества много не надо. Надо всего лишь заменить все лампы на светодиоды и максимально использовать настольные лампы при работе.


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