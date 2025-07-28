Lyft запустит беспилотные автобусы на 15 пассажиров

В основе системы лежит платформа автономного вождения от Mobileye (принадлежит Intel), с которой Lyft также сотрудничает в рамках запуска роботакси, намеченного на следующий год. Все эти инициативы должны помочь Lyft не отставать от конкурента в лице Uber, который недавно объединился с Lucid и Nuro и планирует выпустить по всей стране 20000 собственных роботакси. Собственно, в США общественный транспорт является известной проблемой — автобусы давно устарели, они ходят не по расписанию и зачастую стоят неразумных денег. Так что компания хочет втиснуть своё транспортное средство в этот рынок, который пока что никем не занят, дабы развить сегмент беспилотных такси и общественного транспорта. Это очень интересная инициатива.