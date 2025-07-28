Lyft запустит беспилотные автобусы на 15 пассажиров

Компания Lyft готовится к запуску нового сервиса беспилотных шаттлов в партнёрстве с Benteler Mobility — в конце 2026 года Lyft начнёт развертывание полностью электрических шаттлов Holon Urban в аэропортах и городах США, где пользователи смогут бронировать поездки через мобильное приложение. Holon, дочерняя компания Benteler, разработала этот прямоугольный автономный мини-автобус, рассчитанный на 15 пассажиров. Максимальная скорость транспортного средства составляет 60 км/ч, а за автономное управление отвечают системы лидаров, радаров и 11 камер. Holon Urban оснащён технологией автопилота уровня 4 — он способен передвигаться без участия водителя, хотя всё же не справляется с управлением в абсолютно любых условиях.

В основе системы лежит платформа автономного вождения от Mobileye (принадлежит Intel), с которой Lyft также сотрудничает в рамках запуска роботакси, намеченного на следующий год. Все эти инициативы должны помочь Lyft не отставать от конкурента в лице Uber, который недавно объединился с Lucid и Nuro и планирует выпустить по всей стране 20000 собственных роботакси. Собственно, в США общественный транспорт является известной проблемой — автобусы давно устарели, они ходят не по расписанию и зачастую стоят неразумных денег. Так что компания хочет втиснуть своё транспортное средство в этот рынок, который пока что никем не занят, дабы развить сегмент беспилотных такси и общественного транспорта. Это очень интересная инициатива.