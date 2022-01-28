MAINGEAR выпускает новые настольные компьютеры NVIDIA GeForce RTX 3050

Компания MAINGEAR — отмеченный наградами системный интегратор специализированных игровых настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций — сегодня объявила о том, что новые графические карты NVIDIA GeForce RTX 3050 теперь доступны в линейке специализированных игровых настольных ПК и рабочих станций MAINGEAR. Благодаря поддержке эффектов трассировки лучей в реальном времени и технологий искусственного интеллекта ПК MAINGEAR, оснащенные NVIDIA GeForce RTX 3050, предлагают геймерам графику нового поколения с трассировкой лучей и производительность, сравнимую с последними консолями.

NVIDIA GeForce RTX 3050 на базе Ampere оснащена ядрами трассировки лучей NVIDIA 2-го поколения и тензорными ядрами 3-го поколения. В сочетании с новыми потоковыми мультипроцессорами и высокоскоростной памятью G6 на NVIDIA GeForce RTX 3050 можно запускать новейшие игры. NVIDIA RTX на графических процессорах серии 30 обеспечивает эффекты трассировки лучей в реальном времени, включая тени, отражения и Ambient Occlusion (AO). Революционная технология искусственного интеллекта NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) 2.0 использует процессоры искусственного интеллекта Tensor Core для повышения частоты кадров при обеспечении четкой и бескомпромиссной визуальной точности, сравнимой с высокими исходными разрешениями. Полная линейка настольных компьютеров MAINGEAR предлагает бесчисленные варианты настройки, включая новейшие процессоры AMD Ryzen и Intel Core, премиальную память Kingston и варианты хранения Gen4 NVMe. Эти первоклассные компоненты в сочетании с эксклюзивной водяной системой охлаждения APEX ручной работы от MAINGEAR раскрывают потенциал производительности каждой системы MAINGEAR.