MAINGEAR запускает предварительные заказы на процессоры Intel Core 12-го поколения

Сегодня системный интегратор ПК, MAINGEAR объявил, что совершенно новые процессоры Intel Core 12-го поколения доступны для предварительного заказа для всей линейки отмеченных наградами специализированных игровых настольных ПК и рабочих станций, включая недавно выпущенный MAINGEAR R1 | RAZER Edition. Процессоры Intel Core (Alder Lake-S) 12-го поколения созданы для следующего поколения игр и оснащены новой производительной гибридной архитектурой Intel на разблокированных процессорах. Ядра производительности и эффективные ядра (P-ядра и E-ядра), объединенные в один ЦП, разделяют и преодолевают рабочие нагрузки для многозадачности, не снижая производительности в играх или задачах производительности. MAINGEAR предложит следующие процессоры Intel Core 12-го поколения в качестве варианта конфигурации для своих игровых настольных компьютеров и рабочих станций: Intel Core i9-12900K, Intel Core i7-12700K.

Процессоры серии Intel Core 12-го поколения теперь доступны для предварительного заказа в качестве опции конфигурации для нескольких пользовательских игровых настольных компьютеров и рабочих станций MAINGEAR, включая отмеченные наградой PC Mag's Editor's Choice рабочие станции VYBE, RUSH, MAINGEAR Pro Max и новейшие рабочие станции MAINGEAR R1 | RAZER Edition. Покупка любой системы MAINGEAR на базе Intel дополнительно включает в себя игровой комплект, включающий Crysis Remastered Trilogy и Humankind. ПК MAINGEAR с новыми процессорами Intel 12-го поколения могут быть оснащены различными материнскими платами Z690 от MSI и ASUS, памятью DDR4 и в сочетании с эксклюзивным решением APEX ручной работы от MAINGEAR для водяного охлаждения, которое раскрывает максимальный потенциал производительности любого ПК.
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