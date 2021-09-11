MINISFORUM EliteMini X500 оснащен процессором AMD Ryzen 7 5700G

Компания MINISFORUM представила мини-ПК EliteMini X500 построенного на платформе AMD Ryzen 7 5700G.

Все компоненты EliteMini X500 заключены в пластиковый корпус с вентиляционными отверстиями, которые способствуют отводу тепла. За производительность отвечает платформа AMD с процессором Ryzen 7 5700G с встроенной графикой Radeon. Охлаждение обеспечивает радиатор с установленным 120 мм вентилятором.

Порты ввода/вывода: порт HDMI, один порт DP, два порта Gigabit Ethernet, четыре порта USB 3.1 Gen 2, устройство для чтения карт-памяти, два порта Gigabit Ethernet RJ45, аудиоразъем и кнопка питания. Беспроводное подключение представлено двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth. Мини-ПК можно установить на заднюю панель монитора при поддержке VESA.

Доступные конфигурации включают: 16 ГБ DDR4 + 512 ГБ (859 долларов), 32 ГБ DDR4 + 512 ГБ (959 долларов) и версия с 64 ГБ DDR4 и 512 ГБ SSD (1069 долларов).

Мини-ПК MINISFORUM EliteMini X500 доступен для предварительного заказа.
Комментарии и отзывы MINISFORUM EliteMini X500
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