MINISFORUM анонсировала мини-ПК Elitemini B550 с процессором Ryzen 7 5700G APU

MINISFORUM анонсировала мини-ПК Elitemini B550. Мини-ПК Elitemini B550 использует чипсет AMD B550. Minisforum будет продавать его с двумя различными вариантами ЦП, включая AMD Ryzen 7 4700G (базовая частота 3,6 ГГц, частота Boost 4,4 ГГц) и AMD Ryzen 7 5700G (базовая частота 3,8 ГГц, частота Boost 4,6 ГГц).

Клиенты могут заменить ЦП на свой собственный, если они хотят. Он поддерживает процессоры Ryzen серии 4000/5000 с сокетом AM4 с TDP ниже или равным 65 Вт (поэтому он не поддерживает 5950X/5900X/5800X). Материнская плата поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти и имеет два слота M.2 2280 SSD. В зависимости от того, какой процессор вы используете, B550 может поддерживать PCIe 4.0. Он имеет AMD RZ608, поэтому поддерживает Bluetooth 5.2 и WiFi 6.

Поскольку некоторые из поддерживаемых процессоров не имеют встроенного графического процессора, компьютер должен работать с дискретным графическим процессором. Таким образом, компьютер будет поставляться с док-станцией расширения, которую можно легко подключить к компьютеру и дискретному графическому процессору. Обратите внимание, что в комплект поставки не входит ни дискретный графический процессор, ни блок питания для питания дискретного графического процессора.

Мини-ПК B550 размером всего 20,86 см x 24,09 см x 12,84 см при весе 3,208 кг имеет множество интерфейсов, включая 2 порта HDMI, 1 порт DisplayPort, 4 порта USB3.2, 1 порт USB-C, 1 порт RJ45 2,5 GbE, 1 порт линейный выход и 1x микрофон. В комплект поставки также входит небольшой футляр для переноски, который идеально подходит для компьютера, чтобы защитить его, когда вы носите его с собой.
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