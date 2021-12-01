MINISFORUM выпустит мини-ПК на базе Intel

MinisForum, производитель небольших мини-ПК, известен своими мини-ПК серии Ryzen. Ранее в этом месяце они опубликовали информацию о своем грядущем мини-ПК серии Ryzen 5000X, который будет поставляться со специальной видеокартой. Пока неизвестно, когда они выпустят этот мини-ПК Ryzen. Но ожидается, что скоро от них выйдет мини-ПК с чипом Intel.

Предыдущий мини-ПК с чипом Intel от MinisForum был TL50, который был оснащен процессором Intel Core i5-1135G7. Новая модель под названием TH50 будет более мощной и будет оснащена процессором Intel Core i5-11320H. Это 4-ядерный / 8-поточный процессор. Базовая частота может варьироваться от 2,5 до 3,2 ГГц в зависимости от настройки TDP и может быть увеличена до 4,5 ГГц (в то время как i5-1135G7 может работать с 0,9 / 2,4 ГГц до 4,2 ГГц).

Он включает улучшенную видеокарту Xe с 80 EU с тактовой частотой до 1,35 ГГц. Также он имеет на борту 16 ГБ памяти LPDDR4. Поскольку он поставляется с чипом Intel, он будет иметь порт Thunderbolt 4.

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