MIUI 11 будет поддерживать функцию сканирования документов

В последней закрытой тестовой прошивки MIUI 11, нашли коды несколько нововведений для камер.

Обнаружили функцию Video Tagging, которая позволит пользователям добавлять закладки во время видеосъёмки, также в приложении камеры должна появиться функция сканирования документов с двусторонней съёмкой. Ещё камера в оболочке MIUI 11 получит поддержку фотографий HEIF/HEIC. Этот формат уменьшит размеры снимков, при этом детализация изображений останется на том же уровне. Когда появится такие функцию, к сожалению нам не известно.