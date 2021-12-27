MIUI 13 делает шаг вперед в области конфиденциальности

Официальная учетная запись Xiaomi на Weibo, посвященная MIUI, продолжила шквал тизеров для MIUI 13, заявив, что обновление программного обеспечения, будет включать в себя «Privacy Security Goalkeeper» в сочетании с функцией защиты от мошенничества на системном уровне.

Телекоммуникационное мошенничество - это злоупотребление телекоммуникационными продуктами и услугами с целью хищения денег у клиентов и их провайдеров связи. Обычно это делается посредством неограниченного доступа к исходящим звонкам или путем отправки ссылок на веб-страницы, предназначенные для кражи ваших данных с помощью SMS. Предположительно, Privacy Goalkeeper будет проверять их.

MIUI, похоже, в последнее время остепенился и не получает большого количества функций и изменений пользовательского интерфейса, как это было с некоторыми более ранними выпусками. Вместо этого в этом году компания сосредоточится на повышении производительности, стабильности и безопасности.

Судя по некоторым просочившимся снимкам экрана и видео, обновление, похоже, не принесет глобальных изменений с точки зрения пользовательского интерфейса. Главная изюминка, по-видимому, заключается в улучшенной поддержке виджетов, несколько системных приложений получают новые виджеты в стиле iOS, в комплекте с классной анимацией открытия и закрытия.

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