МКС «Наука» вновь не готов

В космических путешествиях нет места спешке — любой процесс должен быть проверен, протестирован, а любой модуль тестируется в течение многих лет. Ведь любая ошибка будет стоить не только жизней людей, но и, фактически, выкинет на воздух море денег, потраченных на разработку и создание чего-либо. Вот и с модулем МКС «Наука» тоже не все так гладко, как хотелось бы разработчикам, ведь модуль вновь отложили и не доставят на Байконур в назначенный срок. Точной информации о том, почему продукт отложили, у нас нет, но, вероятно, вновь возникли какие-то проблемы при производстве или тестировании данного модуля. Учитывая историю «Науки», это совершенно неудивительно, ведь её уже несколько раз откладывали в дальний ящик стола. Образно.