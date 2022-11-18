MMORPG-проект ArcheAge II разрабатывается для ПК и консолей

На G-Star 2022 корейские компании XL Games и Kakao Games представили дебютный трейлер ArcheAge II. ArcheAge II — MMORPG с открытым миром, являющаяся продолжением знаменитой ArcheAge. Игра разрабатывается как мультиплатформенная игра и будет доступна на ПК и консолях. Кроме того подтверждено, что она основана на игровом движке Unreal Engine 5. Разработчики сделали упор на динамичные, красочные бои и увлекательную сюжетную линию. В ArcheAge II будет улучшена торговая система. Социальная часть игры также была затронута, игроки смогут объединяться в группы, участвовать в рейдах и создавать гильдии.

Ориентировочная дата запуска ArcheAge II - 2024 год.