MSI Aegis, Codex, Trident и Infinite комплектуются процессорами Intel Core 11-го поколения

MSI представила обновленные настольные компьютеры. Апгрейд коснулся моделей Aegis, Codex, Trident и Infinite. Системы будут поставляться с процессорами Intel Core 11-го поколения, а также графическими картами RTX 3000-й серии.

Настольные компьютеры почти полностью состоят из компонентов компании MSI, начиная с корпуса, материнской платы, видеокарты и заканчивая системой охлаждения процессора и блоком питания. Комплектуются системы новейшими процессорами, такими как Intel Core i9-11900K, Intel Core i7-11700F (Intel Core i7-11700) и Intel Core i5-11400F. Цены варьируются в зависимости от конфигурации.
Комментарии и отзывы MSI Aegis, Codex, Trident и Infinite
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