MSI Afterburner используют для распространения вируса

Вероятно, если вы хоть раз пытались скачать MSI Afterburner с официального сайта, то сталкивались с определённой проблемой из-за того, что сайт сделан довольно криво. Например, в некоторых версиях браузера кнопка загрузки софта просто не работала, плюс разработчики немного оплошали с дизайном — интерфейс на скриншотах выглядит не так, как в старых-добрых версиях приложения, так что геймеры думали, что это какой-то фейк, отправляясь качать софт на сторонние сайта. И вот теперь оказалось, что кто-то воспользовался ситуацией, изменив код MSI Afterburner и внедрив туда майнер. Многие пользователи, которые качали софт со сторонних ресурсов, заражали свой компьютер майнером и тихонько добывали цифровую валюту злоумышленнику на криптокошелёк.

Это звучит достаточно странно, ведь геймеры, которые качают MSI Afterburner ради разгона процессора или видеокарты должны иметь достаточно высокие технические навыки, чтобы понимать банальную вещь — качать софт с непонятных сайтов нельзя. Но, видимо, приложение рассчитано на менее продвинутых пользователей или тех, кто думает, что бесплатная версия антивируса их и так спасёт. На текущий момент сложно оценить масштабы проблемы, так как софт есть и на торрентах, и на сайтах-однодневках. Но можно смело заявить, что если вам нужен MSI Afterburner, то качайте его только с официального сайта и не думайте даже использовать сторонние ресурсы, если не хотите, чтобы ваша видеокарта кому-то добывала валюту.
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