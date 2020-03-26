MSI Trident 3 вскоре получит обновление

Появилась весьма интересна информация о том, что компактный компьютер MSI Trident 3, который в свое время был достаточно интересным решением для продвинутых геймеров, вскоре получит крупное обновление аппаратной составляющей. Благодаря этому компьютер станет более производительным, более мощным и позволит пользователю играть с комфортом в любые игры, которые ему нужны. Кроме того, такой компьютер может вполне комфортно использовать в качестве рабочей станции, так как ПК занимает крайне мало места и позволяет поставить его за монитором или вовсе на стене повесть. Отличный гаджет, который явно стоит своих денег и обеспечивает потенциального покупателя всем необходимым. Вопрос только в цене для отечественного рынка.