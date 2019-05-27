MSI Trident X Plus стоит своих денег

Еще буквально несколько лет назад мы уверенно говорили о том, что игровые ПК в собранном готовом виде не стоят своих денег, так как можно за гораздо меньшие деньги собрать нечто более мощное. Сейчас ситуация изменилась, так как крупные компании взяли верх за счет закупочных цен. Например, если вы посмотрите на характеристики MSI Trident X Plus и на стоимость комплектующих, то заметите, что разница между тем, что вы купите по частям в магазине, и готовой сборкой, не такая уже большая. Все потому, что MSI закупает комплектующие по себестоимости и продает с минимальной наценкой. Именно по этой причине собранные компьютеры можно смело считать выгодным приобретением, ведь вы покупаете сразу рабочее устройство, а не конструктор.