MSI анонсировала игровые ПК для киберспорта

Компания MSI является лидером в области игрового оборудования для кибердисциплин. На прошлой неделе, производитель анонсировал модельный ряд игровых систем обеспечивающих высокую производительность благодаря компонентам MSI. Модельный ряд включает в себя: Codex R, Aegis R, Aegis RS, Aegis SE, MEG Trident X и MPG Trident 3. Игровые системы будут оснащены процессорами последнего поколения от Intel Core в связке с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX (вплоть до RTX 2080). Стоимость игровых ПК начинается от 799 долларов. MSI объявила о том, что модели выйдут в июне.

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