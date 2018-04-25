MSI и AMD могут вывести на рынок CPU + GPU + Mobo Bundle

Две фотографии были замечены на Videocardz, на которых видны коробки от Ryzen 7 1700, видеокарты MSI Radeon RX 580 Armory с 8 Гб и материнской платы MSI B350 Tomahawk AM4. Эти лут-боксы будут называться «Combat Crates».Необычное в этом комплекте будет то, что AMD просто поэтапно прекратит работу с процессорами первой серии. Ryzen 2600 или 2700 будет иметь гораздо больше смысла?