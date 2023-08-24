MSI нечаянно слила характеристики процессоров Intel 14-го поколения

Все мы знаем, что компания Intel готовится выпустить свои процессоры 14-го поколения для настольных компьютеров в этом году, и теперь благодаря MSI мы знаем абсолютно все детали, потому что компания случайно рассказала официальную информацию до релиза. Информационное издание VideoCardz заметило обучающее видео на канале YouTube компании MSI, в котором содержатся важные сведения о неанонсированных процессорах 14-го поколения Intel с кодовым названием Raptor Lake-S Refresh. MSI утверждает, что в среднем процессоры 14-го поколения Intel будут на три процента быстрее 13-го поколения, но процессор Core i7 получит значительный прирост в 17 процентов в многозадачных нагрузках.

Видео, которое журналисты успели кратко посмотреть до того, как оно было удалено с канала, раскрывает, что количество ядер в процессорах Core i5-14600K и Core i9-14900K останется таким же, как и у их аналогов 13-го поколения, но процессор Core i7-14700K получит прирост за счёт новой конфигурации ядер. Вместо восьми производительных и восьми эффективных ядер Core i7-14700K будет содержать 12 эффективных ядер, что приведет к тому самому приросту на 17 процентов в определённых сценариях работы. MSI также раскрыла, что архитектурные изменения в чипах 14-го поколения Intel отсутствуют, поэтому они созданы на том же технологическом процессе Intel 7 (10-нм), что и существующие чипы 13-го поколения. Это означает, что эти процессоры также будут работать на существующих материнских платах Z690 и Z790.
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