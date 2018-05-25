MSI объявляет о выпуске нового ультратонкого моноблока PRO 24X

2018-05-25, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - MSI PRO 24X; [59]
MSI представляет новый моноблок серии PRO 24X с невероятно ультратонким дизайном, толщина которого всего 6,5 мм. Прочная металлическая тонкая подставка элегантно дополняет ультратонкий дисплей.

Серия PRO 24X оснащена панелью IPS Grade Panel, которая мгновенно оптимизирует цвета и яркость экрана, чтобы пользователи могли наслаждаться каждой сценой в лучшем виде и с невероятно узкой ультратонкой рамкой 2,2 мм, она легко вписывается в любое рабочее пространство и помогает сосредоточиться на своих профессиональных задачах.


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