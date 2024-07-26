MSI обновит BIOS материнских плат, чтобы процессоры Intel не умирали

Сегодня появилась информация о том, что компания MSI работает над новым BIOS для решения проблемы нестабильности работы системы, с которой сталкиваются владельцы десктопных процессоров Intel 13-го и 14-го поколения. Стоит напомнить, что вскоре после того, как компания Intel признала проблемы с нестабильностью процессоров поколения Raptor Lake и обновлённых моделей линейки Intel Core i9, MSI опубликовала обновлённую информацию о последних разработках в компании, направленных на исправление этой ситуации. А сегодня компания MSI выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что компания тесно сотрудничает с Intel для изучения проблем нестабильности функционирования системы и внимательно следят за ходом работы в этом направлении.

Кроме того, компания заявила, что предоставит пользователям обновлённую версию BIOS после обновления микрокода, которое Intel планирует выпустить в середине августа. Правда, специалисты отмечают, что корень проблемы не устраняется простым обновлением BIOS, поскольку проблема связана с несколькими аппаратными факторами, которые повышают минимальное рабочее напряжение до слишком высокой отметки — процессор на таком напряжении не может работать стабильно и зависает. При этом представители компании Intel ничего не говорят конкретно по этому вопросу — они лишь заявили, что будут проводить расследование и будут изучать этот вопрос, но пользователям этого явно недостаточно. Особенно тем, кто купил процессор за 600 и более долларов.