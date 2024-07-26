MSI обновит BIOS материнских плат, чтобы процессоры Intel не умирали

Кроме того, компания заявила, что предоставит пользователям обновлённую версию BIOS после обновления микрокода, которое Intel планирует выпустить в середине августа. Правда, специалисты отмечают, что корень проблемы не устраняется простым обновлением BIOS, поскольку проблема связана с несколькими аппаратными факторами, которые повышают минимальное рабочее напряжение до слишком высокой отметки — процессор на таком напряжении не может работать стабильно и зависает. При этом представители компании Intel ничего не говорят конкретно по этому вопросу — они лишь заявили, что будут проводить расследование и будут изучать этот вопрос, но пользователям этого явно недостаточно. Особенно тем, кто купил процессор за 600 и более долларов.