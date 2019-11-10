MSI показала 64-ядерный процессор AMD Threadripper 3990X

Недавно были анонсированы процессоры AMD Threadripper 3000, однако среди новинок, 24-ядерного Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерного Ryzen Threadripper 3970X, не оказалось 64-ядерного чипа. Сегодня компания MSI успокоила фанатов мощнейших процессоров, случайно опубликовав видео с её системной платой на чипсете TRX40. Видео уже успели удалить, однако на скриншоте можно заметить развернутый на весь монитор диспетчер задач с сеткой из 16 вертикальных и 8 горизонтальных линий. Очевидно, что перед нами Threadripper 3990X. Когда он выйдет, пока неизвестно. Возможно, его релиза придется ждать еще несколько месяцев. Напомним, что Threadripper 3990X характеризуется 64 ядрами, 128 потоками, поддержкой 128 линий PCIe, 288 МБ кэш-памяти второго и третьего уровней в сумме и TDP около 300 Вт. Его ориентировочная цена составляет 3000 долларов.