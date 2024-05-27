MSI повысила производительность портативной консоли, обновив BIOS

Некоторое время назад компания MSI выпустила обновление BIOS для своей портативной консоли Claw, тем самым повысив производительность консоли на 30% по сравнению с тем, что было на релизе. Это вызвало в сети массу вопросов от пользователей, которые не совсем понимаю как прошивка материнской платы компьютера, пусть и портативного, может привести к повышению производительности в играх. К счастью, специалисты в данном вопросе дали достаточно обширный ответ, который должен прояснить ситуацию. Дело в том, что именно в BIOS заложен планировщик, который отвечает за работу центрального процессора и графического ускорителя. Эта утилита определяет уровень нагрузки на чип и выставляет соответствующие тактовые частоты, которые посчитает нужными.

Логично, что если планировщик не лучшим образом настроен, то он не будет выдавать максимум производительности в играх или приложениях, потому что система не совсем понимает как нужно нагружать процессор с видеокартой. Соответственно, инженеры компании MSI оптимизировали работу планировщика посредством обновления прошивки консоли, что дало определённые преимущества в плане производительности. Более того, многие считают, что в будущем подобных обновлений будет много и компания постепенно будет повышать не только мощность приставки, но и эффективность работы её системы охлаждения. Это важный момент для портативного решения и приятно, что этим кто-то будет заниматься в обозримом будущем.
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