MSI представила два универсальных моноблока MSI Pro 24X 10M и MSI Pro 16T

Помимо компонентов геймерам, компания MSI создает системы для профессиональных пользователей. Были представлены два моноблока Pro 24X 10M и MSI Pro 16T. Это универсальное решение мощной и надежной системы.

MSI Pro 24X 10M ориентирован на работу в офисе. Моноблок оснащен 24 дюймовой панелью и совместим с такими устройствами, как сканер штрих-кода и чековые принтеры. MSI Pro 24X 10M имеет три конфигурации с разными процессорами. Установлена ОС Windows 10 Home, есть два слота с максимальным объемом до 32 Гб. Можно установить HDD или SSD NVMe диск.

Модель Pro 16T предлагает на выбор два процессора, либо Intel Celeron 5205U, либо Intel Pentium Gold 6405U. 8 Гб ОЗУ DDR4. 15,6 дюймовый дисплей с антибликовым покрытием. Моноблок поддерживает VESA 100 на 100. Информация о стоимости и доступности еще не представлена.