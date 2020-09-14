MSI представила игровые ПК MEG Aegis Ti5 с графическими картами NVIDIA Ampere

Компания MSI анонсировала первый в мире игровой настольный компьютер серии NVIDIA Ampere: MEG Aegis Ti5.

Встроенная видеокарта NVIDIA RTX 3080 MEG Aegis Ti5 и процессор Intel Core i9-10900K могут предоставить игрокам самые плавные и нежные игровые изображения. Эксклюзивная система охлаждения Silent Storm Cooling 4 от MSI разделяет охлаждение воздушной камеры, чтобы система могла работать с высокой производительностью в течение длительного времени. MEG Aegis Ti5 имеет первую в мире конструкцию игровой ручки, которая позволяет игрокам легко управлять MEG Aegis Ti5. Встроенная технология Thunderbolt 3 помогает игрокам легко создавать резервные копии игровых записей, а дизайн сети 2,5G LAN и Wi-Fi 6 обеспечивает игрокам максимально удобную работу в сети.

С помощью светодиодной ручки на передней панели машины игроки могут быстро переключаться между различными настройками производительности системы и отображать состояние системы. Игровая ручка также функционирует как кнопка запуска игры и определяет эксклюзивный профиль для игры. Вы даже можете установить желаемую производительность, звук, освещение и другие функции через MSI Dragon Center.

Игровая ручка также оснащена технологией искусственного интеллекта, которая помогает системе определять ее текущее местоположение, а затем отображать местную информацию о погоде и температуре соответственно на светодиодной панели игровой ручки.
Комментарии и отзывы MEG Aegis Ti5
Обзоры:
Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
Новости:
Nintendo выпустит еще 30 миллионов консолей

Компания Nintendo довольно интересно пользуется окном в релизе консолей — пока крупные производители гото...
Huawei Qingyun W510 готовят к релизу

Несмотря на то, что компания Huawei сейчас переживает не лучшие времена, производитель все еще пытается р...
В сеть утекла упаковка Xbox Series X

В последнее время мы привыкли чаще видеть сливы информации от производителей, чем сами полноценные и офиц...
Обзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферии
Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhoneОбзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone
Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губкиОбзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губки
Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усовОбзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Montech выпускает два блока питания лине...
Montech выпускает два блока питания линеКомпания Montech выпустила новые блоки питания линейки Beta Series с сертификатом эффективности 80 Plus B...
Samsung Galaxy A01 Core получит съемный ...
Samsung Galaxy A01 Core получит съемный Сетевые источники раскрыли характеристики ультрабюджетного смартфона Samsung Galaxy A01 Core, который еще...
Тайваньская компания HANNspree представи...
Тайваньская компания HANNspree представиHANNspree - это тайваньская компания, которая занимается производством мониторов. Новая линейка монитор в...
Представлен объектив Pergear 7.5mm f/2.8...
Представлен объектив Pergear 7.5mm f/2.8Сетевые источники сообщили о начале продаж сверхширокоугольного мануального объектива Pergear 7.5mm f/2.8...
Лучшие соковыжималки. SMEG CJF01 ...
Лучшие соковыжималки. SMEG CJF01 Тренд здорового образа в 2020 году набирает обороты, поэтому вашему вниманию мы представим рейтинг популя...
ASUS анонсировала игровую клавиатуру ROG...
ASUS анонсировала игровую клавиатуру ROGНа этой неделе компания ASUS представила игровую периферию. Игровая клавиатура ASUS ROG STRIX SCOPE RX ра...
Киберспортивная организация Bilibili Esp...
Киберспортивная организация Bilibili EspКиберспортивная организация Bilibili Esports подписала соглашение с Logitech G. Согласно заявлению, две к...
Realme X3 Pro получит дисплей нового пок...
Realme X3 Pro получит дисплей нового покВ последнее время многие производители смартфонов стали достаточно активно работать в направлении новых д...
Смартфоны ASUS ZenFone 7 и 7 Pro получил...
Смартфоны ASUS ZenFone 7 и 7 Pro получилКомпания ASUS представила свои флагманские смартфоны ZenFone 7 и 7 Pro несколько дней назад, но только се...
Elgato представила микрофоны для стример...
Elgato представила микрофоны для стримерС момента присоединения фирмы Elgato к компании Corsair, фирма расширила свой ассортимент для стримеров. ...
Лучший чехол для iPhone 12...
Лучший чехол для iPhone 12Крупнейшие производители смартфонов с каждым годом стараются сделать свои устройства всё более и более пр...
Объявлены системные требования шутера Bo...
Объявлены системные требования шутера BoBoundary представляет собой шутер от первого лица. Сражения проходят на разных космических станциях, а бо...
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
Обзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономностиОбзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономности
Обзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природеОбзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природе
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USBОбзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USB
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor