MSI представила игровые ПК MEG Aegis Ti5 с графическими картами NVIDIA Ampere

Компания MSI анонсировала первый в мире игровой настольный компьютер серии NVIDIA Ampere: MEG Aegis Ti5.

Встроенная видеокарта NVIDIA RTX 3080 MEG Aegis Ti5 и процессор Intel Core i9-10900K могут предоставить игрокам самые плавные и нежные игровые изображения. Эксклюзивная система охлаждения Silent Storm Cooling 4 от MSI разделяет охлаждение воздушной камеры, чтобы система могла работать с высокой производительностью в течение длительного времени. MEG Aegis Ti5 имеет первую в мире конструкцию игровой ручки, которая позволяет игрокам легко управлять MEG Aegis Ti5. Встроенная технология Thunderbolt 3 помогает игрокам легко создавать резервные копии игровых записей, а дизайн сети 2,5G LAN и Wi-Fi 6 обеспечивает игрокам максимально удобную работу в сети.

С помощью светодиодной ручки на передней панели машины игроки могут быстро переключаться между различными настройками производительности системы и отображать состояние системы. Игровая ручка также функционирует как кнопка запуска игры и определяет эксклюзивный профиль для игры. Вы даже можете установить желаемую производительность, звук, освещение и другие функции через MSI Dragon Center.

Игровая ручка также оснащена технологией искусственного интеллекта, которая помогает системе определять ее текущее местоположение, а затем отображать местную информацию о погоде и температуре соответственно на светодиодной панели игровой ручки.