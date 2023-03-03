MSI представила компактный компьютер PRO DP10 13M

Какое-то время назад рынок буквально заполонили компактные компьютеры, которые при достаточно скромных габаритах предоставляли возможность с удовольствием работать в офисе или дома. Такие компьютеры позволяют освободить рабочий стол от ненужных предметов и огромного корпуса привычного ПК, при этом потребляют заметно меньше энергии и позволяют не слушать шум вентиляторов. К сожалению, на текущий момент информации о желании крупных компаний выпускать подобные компьютеры не поступает — производители почему-то решили отказаться от этого направления. Справляется с поставленной задачей только компания MSI, которая сегодня официально представила свой новый компьютер MSI PRO DP10 13M. Он очень компактный, но при этом полноценный и готов к работе.

У данного компьютера размеры примерно соизмеримы с коробкой конфет, так что устройство занимает на рабочем столе минимум пространства. Более того, пользователь получает доступ к большому количеству портов для подключения периферии, а также неплохой производительности. Безусловно, это не тот компьютер, на котором вы будете монтировать видео или работать с объёмной графикой, но для офисных задачи, работы в интернете и базовых целей MSI PRO DP10 13M хватит с головой без всякого сомнения. Так что если вам не нужен компьютер для игр или сложной работы, то можно смело присмотреться к этой новинке — производитель предоставляет весьма качественное решение за свои деньги. Да и конкурентов сейчас не очень уж много.
Новый Mac mini получил очень мощный процессор…
Вчера компания Apple произвела небольшую революцию на рынке компьютеров, обновив свои модели Mac mini до …
Windows 11 обновилась до Android 13…
Некоторое время назад разработчики из компании Microsoft официально представили операционную систему Wind…
Mac Pro нового поколения уже тестируют внутри Apple…
Несколько недель назад на просторах интернета появились новости о том, что компания Apple работает над со…
Искусственный интеллект нарисовал стильные корпусы для ПК…
В последнее время технологии на основе искусственного интеллекта используют очень активно — это позволяет…
NVIDIA Shield больше не будет стримить игры…
Есть достаточно неприятные новости для пользователей, которые привыкли пользоваться устройством NVIDIA Sh…
Windows 12 выйдет уже в 2024 году…
Только что инсайдеры поделились с нами достаточно интересными новостями относительно того, что компания M…
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы…
Часто появляется запрос на организацию как рабочего места под выполнение типовых задач или систему для по…
Samsung показала свой вариант автомобиля будущего…
Если вы следите за рынком высоких технологий, то должны были заметить, что некоторые крупные производител…
Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor