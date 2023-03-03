MSI представила компактный компьютер PRO DP10 13M

Какое-то время назад рынок буквально заполонили компактные компьютеры, которые при достаточно скромных габаритах предоставляли возможность с удовольствием работать в офисе или дома. Такие компьютеры позволяют освободить рабочий стол от ненужных предметов и огромного корпуса привычного ПК, при этом потребляют заметно меньше энергии и позволяют не слушать шум вентиляторов. К сожалению, на текущий момент информации о желании крупных компаний выпускать подобные компьютеры не поступает — производители почему-то решили отказаться от этого направления. Справляется с поставленной задачей только компания MSI, которая сегодня официально представила свой новый компьютер MSI PRO DP10 13M. Он очень компактный, но при этом полноценный и готов к работе.

У данного компьютера размеры примерно соизмеримы с коробкой конфет, так что устройство занимает на рабочем столе минимум пространства. Более того, пользователь получает доступ к большому количеству портов для подключения периферии, а также неплохой производительности. Безусловно, это не тот компьютер, на котором вы будете монтировать видео или работать с объёмной графикой, но для офисных задачи, работы в интернете и базовых целей MSI PRO DP10 13M хватит с головой без всякого сомнения. Так что если вам не нужен компьютер для игр или сложной работы, то можно смело присмотреться к этой новинке — производитель предоставляет весьма качественное решение за свои деньги. Да и конкурентов сейчас не очень уж много.