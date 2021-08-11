MSI представила мини-ПК PRO DP20Z на платформе AMD Ryzen 5000 G

MSI представила мини-ПК на базе AMD Ryzen 5000 G - PRO DP20Z.

PRO DP20Z выполнен в минималистичном дизайне в 2,6 литровом корпусе. Мини-ПК построены на базе процессоров AMD Ryzen серии 5000-G (AMD Ryzen 7 5700G / AMD Ryzen 5 5600G / AMD Ryzen 3 5300G) с графикой AMD Radeon.

MSI PRO DP20Z поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, есть два слота для накопителей SSD M.2 и два слота для жестких дисков 2,5-дюймов. Мини-ПК оснащен портами USB 3.2 Gen2 Type C и Type-A со скоростью до 20 Гбит/с, видеопортами: VGA, HDMI и DisplayPort. Благодаря видеоразъемам, мини-ПК может поддерживать сразу три монитора.

Устройство также может похвастаться быстрым доступом к сети с помощью Wi-Fi 6 802.11ax с версией Bluetooth 5.2. Технология FW TPM (Trusted Platform Module) предназначена для обеспечения аппаратных функций, связанных с безопасностью. Конструкция с возможностью крепления VESA позволяет пользователям подключать PRO DP20Z 5M в любом месте.

MSI PRO DP20Z поступит в продажу в ближайшее время.