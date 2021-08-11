MSI представила мини-ПК PRO DP20Z на платформе AMD Ryzen 5000 G

MSI представила мини-ПК на базе AMD Ryzen 5000 G - PRO DP20Z.

PRO DP20Z выполнен в минималистичном дизайне в 2,6 литровом корпусе. Мини-ПК построены на базе процессоров AMD Ryzen серии 5000-G (AMD Ryzen 7 5700G / AMD Ryzen 5 5600G / AMD Ryzen 3 5300G) с графикой AMD Radeon.

MSI PRO DP20Z поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, есть два слота для накопителей SSD M.2 и два слота для жестких дисков 2,5-дюймов. Мини-ПК оснащен портами USB 3.2 Gen2 Type C и Type-A со скоростью до 20 Гбит/с, видеопортами: VGA, HDMI и DisplayPort. Благодаря видеоразъемам, мини-ПК может поддерживать сразу три монитора.

Устройство также может похвастаться быстрым доступом к сети с помощью Wi-Fi 6 802.11ax с версией Bluetooth 5.2. Технология FW TPM (Trusted Platform Module) предназначена для обеспечения аппаратных функций, связанных с безопасностью. Конструкция с возможностью крепления VESA позволяет пользователям подключать PRO DP20Z 5M в любом месте.

MSI PRO DP20Z поступит в продажу в ближайшее время.
Комментарии и отзывы MSI PRO DP20Z
8Pack Hypercube MK2 - игровая система с ...
Представлена игровая система 8Pack Hypercube MK2 с мощной платформой от AMD и графическим процессором NVI...
На Steam Deck можно поставить любую ОС...
Вчера Гейб Ньюэлл дал интервью иностранному изданию, в ходе которого он рассказал про особенности портати...
Dell прекратила продажи мощных игровых П...
Хотя покупка готового игрового ПК — это разумный способ избежать проблем со складом, особенно в период, к...
Valve представила консоль Steam Deck...
Valve начнет поставки нового портативного игрового устройства под названием Steam Deck в декабре 2021 год...
ECS представила мини-ПК LIVA Q3 Plus на ...
ECS представила мини-ПК LIVA Q3 Plus на базе AMD Ryzen. ...
Apple iMac продают с бракованной подстав...
Если вы следите за рынком современных технологий, то знает, что компьютеры компании Apple достаточно доро...
Steam Deck от Valve собрана из крайне пр...
Steam Deck от Valve, портативный игровой ПК, который дебютировал на этой неделе, привлек много внимания. ...
Cougar представила игровой стол с подсве...
На рынке игровых устройств есть целое море различных гаджетов на любой вкус и цвет — есть игровые видеока...
Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканерОбзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканер
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
Лучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGMЛучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM
Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor