MSI представила новую систему Trident 3 Arctic

Игровые системы MSI доминируют с невероятной производительностью и резким дизайном. Trident 3 Arctic впервые был показан в марте 2017 года с высокой оценкой. Теперь Trident 3 Arctic стал еще лучше с обновленным процессором Intel 8th Generation и графической картой NVIDIA GTX 1080. Arctic - идеальное игровое решение для тех, кто имеет ограничения по пространству или требования к дизайну, и обеспечивает максимальную производительность для самых разных приложений.Infinite X отличается более традиционной архитектурой корпуса, чем Arctic, но все еще содержит некоторые уникальные функции. Infinite X использует либо двойные стальные, либо двойные закаленные стеклянные боковые панели, светодиоды Mystic Light RGB, удостоенные наград графические карты MSI, процессор Intel 8-го поколения и жидкостное охлаждение Silent Storm Cooling 3 Pro от MSI.