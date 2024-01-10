MSI представила портативный ПК CLAW на базе Intel Core Ultra

Вчера компания MSI официально представила свой первый портативный компьютер и первое в мире устройство, использующее процессоры Intel Core Ultra — гаджет получил название CLAW. Стоит напомнить, что компания несколько дней назад выпустила тизер этого гаджета, так что никакого эффекта неожиданности не было, но новинка всё равно заинтересовала многих пользователей. Ведь портативный компьютер MSI CLAW позволит составить конкуренцию более популярным на текущий момент решениям ASUS ROG Ally и Steam Deck от Valve. Как минимум по той причине, что на текущий момент в мире просто нет других решений на базе процессоров Intel Core Ultra — все остальные устройства в этом сегменте построены на базе APU AMD Ryzen.

Также стоит отметить, что компания MSI оснастила портативный компьютер CLAW A1M в топовой комплектации процессором Intel Core Ultra 7 155H, который имеет стандартное TDP 28 Вт. Этот чип предлагает 16 ядер и 22 потока, 24 МБ кэш-памяти и работает на частотах до 4,8 ГГц. Специалисты отмечают, что компания MSI не выпускала своё портативной решение, пока у Intel не появится достаточно производительная система на кристалле со встроенной графикой, ведь ранее у компании были крайне слабые решения и говорить о каких-либо возможностях было проблематично. Теперь портативная консоль оснащена графикой Intel Arc Xe-LPG с 8 ядрами Xe и частотой до 2,25 ГГц, чего должно хватить для запуска современных проектов на максимальных или средних настройках графики.
Huawei уже тестирует свою систему спутникового интернета…
Довольно известная на весь мир компания Huawei является одной, кто активно тестирует спутниковую интернет…
Apple уже работает над шлемом Vision Pro 2…
Шлем дополненной реальности Vision Pro от Apple вызывает большой интерес у многих энтузиастов, поскольку …
MSI представила портативный ПК CLAW на базе Intel Core Ultra…
Вчера компания MSI официально представила свой первый портативный компьютер и первое в мире устройство, и…
Компания PCI-SIG официально представила стандарт PCIe Gen 6.…
Некоммерческая организация PCI-SIG объявила о разработке стандартов следующего поколения PCIe Gen 5.0 и G…
Бренд GMNG представил стильные геймерские столы…
Так как многие геймеры проводят за своими компьютерами очень много времени, крупные компании начинают вып…
AMD купила компанию для работы с ИИ…
Ни для кого не секрет, что современный рынок высоких технологий активно двигается в сторону искусственног…
MSI улучшила функцию разгона процессоров Intel в Z790…
Сегодня появилась информация о том, что компания MSI расширила функции разгона в BIOS вплоть до отметки в…
Apple готовится существенно обновить компьютер iMac…
Инсайдеры заявили, что процессор M3 от Apple изначально должен был появиться в этом году с улучшенными ха…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor