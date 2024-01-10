MSI представила портативный ПК CLAW на базе Intel Core Ultra…

Также стоит отметить, что компания MSI оснастила портативный компьютер CLAW A1M в топовой комплектации процессором Intel Core Ultra 7 155H, который имеет стандартное TDP 28 Вт. Этот чип предлагает 16 ядер и 22 потока, 24 МБ кэш-памяти и работает на частотах до 4,8 ГГц. Специалисты отмечают, что компания MSI не выпускала своё портативной решение, пока у Intel не появится достаточно производительная система на кристалле со встроенной графикой, ведь ранее у компании были крайне слабые решения и говорить о каких-либо возможностях было проблематично. Теперь портативная консоль оснащена графикой Intel Arc Xe-LPG с 8 ядрами Xe и частотой до 2,25 ГГц, чего должно хватить для запуска современных проектов на максимальных или средних настройках графики.