MSI представила портативный ПК CLAW на базе Intel Core Ultra

Вчера компания MSI официально представила свой первый портативный компьютер и первое в мире устройство, использующее процессоры Intel Core Ultra — гаджет получил название CLAW. Стоит напомнить, что компания несколько дней назад выпустила тизер этого гаджета, так что никакого эффекта неожиданности не было, но новинка всё равно заинтересовала многих пользователей. Ведь портативный компьютер MSI CLAW позволит составить конкуренцию более популярным на текущий момент решениям ASUS ROG Ally и Steam Deck от Valve. Как минимум по той причине, что на текущий момент в мире просто нет других решений на базе процессоров Intel Core Ultra — все остальные устройства в этом сегменте построены на базе APU AMD Ryzen.

Также стоит отметить, что компания MSI оснастила портативный компьютер CLAW A1M в топовой комплектации процессором Intel Core Ultra 7 155H, который имеет стандартное TDP 28 Вт. Этот чип предлагает 16 ядер и 22 потока, 24 МБ кэш-памяти и работает на частотах до 4,8 ГГц. Специалисты отмечают, что компания MSI не выпускала своё портативной решение, пока у Intel не появится достаточно производительная система на кристалле со встроенной графикой, ведь ранее у компании были крайне слабые решения и говорить о каких-либо возможностях было проблематично. Теперь портативная консоль оснащена графикой Intel Arc Xe-LPG с 8 ядрами Xe и частотой до 2,25 ГГц, чего должно хватить для запуска современных проектов на максимальных или средних настройках графики.