MSI представила стильный моноблок Modern AM241

В последнее время на рынке компьютеров интересных моноблоков никто не выпускал, так что новинка от компании MSI действительно кажется привлекательной. Главная особенность данного устройства в том, что пользователь получает обычный монитор, который немного толще чем стандартный монитор, при этом никакого системного блока или дополнительной коробки со всеми комплектующими на столе или под ним нет. Всё необходимое для работы с компьютером имеется в самом мониторе, так что пользователь может с комфортом оборудовать рабочее место, чтобы выполнять определенные действия в полной тишине и без необходимости устанавливать какие-то дополнительные элементы. Пправда, за компактность и удобство придётся отдельно заплатить.