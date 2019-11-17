MSI представляет мини-ПК Cubi 5 с процессорами Intel Comet Lake

MSI недавно объявила, что линейка мини-ПК Cubi обновляется процессорами Intel Comet Lake 10-го поколения. Миниатюрные мини-ПК Cubi 5 от MSI теперь поставляются с процессорами Core i7 U-серии.

Размеры миниатюрных компьютеров всего 4,88 х 4,88 х 2,11 дюйма и весом 1,21 фунта. Пользователи могут добавить SSD M.2 NVMe вместе с 2,5-дюймовым SATA SDD / HDD, а ограничение оперативной памяти составляет 64 ГБ через два слота памяти, которые поддерживают модули DDR4-2666. Также система использует встроенный в CPU графический процессор UHD.

Другие функции включают в себя: