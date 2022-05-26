MSI представляет моноблоки серии Modern AM242 и Modern AM272

На выставке Computex 2022, компания MSI представила новейшие продукты, среди которых два моноблока Modern AM242 и Modern AM272. Оба моноблока AM242 и AM272 поддерживают новейший стандарт Wi-Fi 6E. Их технологии защиты зрения, встроенная веб-камера Full HD и эргономичный дизайн с панелью IPS обеспечивают широкий угол обзора и улучшенные впечатления от просмотра. Обе модели разработаны с учетом эффективности и производительности. Технология MSI Anti-Flicker устраняет мерцание экрана и тем самым снижает усталость глаз при долгом пребывании перед компьютером.

Моноблоки MSI Modern серий AM242 и AM272 оснащены сенсорным интерфейсом для максимального комфорта при жестовом взаимодействии с приложениями. Новинки оснащаются системой охлаждения Silent Pro Cooling. Производительность обеспечивает процессоры Intel Tiger Lake и память DDR4. Встроенная веб-камера поддерживает систему биометрической аутентификации Windows Hello, предоставляя вам более быстрый и безопасный способ входа в систему.

Цена моноблоков не раскрыта.