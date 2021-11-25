MSI представляет новые игровые настольные компьютеры Intel Alder Lake

Сегодня MSI анонсировала новейшую линейку игровых настольных ПК, оснащенных процессором Intel 12-го поколения Alder Lake. Основанный на новой гибридной архитектуре, процессор Intel Core 12-го поколения сочетает в себе мощные ядра производительности (P-core) и эффективные ядра (E-core), увеличивая многопоточность до 55% и игровую производительность, увеличивая более чем на 13% по сравнению с предыдущим поколением.

Во всей линейке игровых настольных ПК серии K используется память DDR5 со скоростью чтения до 60% выше, чем в предыдущем поколении, оснащенном DDR4. Поддержка PCIe 5, которая предназначена для обеспечения быстрой и улучшенной передачи. Кроме того, MSI также обновила MSI Center и MSI App Player. Новый MSI Center помогает контролировать и настраивать вашу систему. Благодаря инновациям в MSI App Player играть в мобильные игры на ПК стало проще. Линейка также включает 2,5G Ethernet LAN и Wi-Fi 6E, чтобы обеспечить более высокую скорость передачи данных. MSI выпустила 3 ​​модели настольных ПК, ориентированных на геймеров, в том числе серию Aegis, серию Trident и серию Codex X5, чтобы удовлетворить потребности всех типов геймеров.