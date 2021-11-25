MSI представляет новые игровые настольные компьютеры Intel Alder Lake

Сегодня MSI анонсировала новейшую линейку игровых настольных ПК, оснащенных процессором Intel 12-го поколения Alder Lake. Основанный на новой гибридной архитектуре, процессор Intel Core 12-го поколения сочетает в себе мощные ядра производительности (P-core) и эффективные ядра (E-core), увеличивая многопоточность до 55% и игровую производительность, увеличивая более чем на 13% по сравнению с предыдущим поколением.

Во всей линейке игровых настольных ПК серии K используется память DDR5 со скоростью чтения до 60% выше, чем в предыдущем поколении, оснащенном DDR4. Поддержка PCIe 5, которая предназначена для обеспечения быстрой и улучшенной передачи. Кроме того, MSI также обновила MSI Center и MSI App Player. Новый MSI Center помогает контролировать и настраивать вашу систему. Благодаря инновациям в MSI App Player играть в мобильные игры на ПК стало проще. Линейка также включает 2,5G Ethernet LAN и Wi-Fi 6E, чтобы обеспечить более высокую скорость передачи данных. MSI выпустила 3 ​​модели настольных ПК, ориентированных на геймеров, в том числе серию Aegis, серию Trident и серию Codex X5, чтобы удовлетворить потребности всех типов геймеров.

Комментарии и отзывы MSI
Веб-сайт Apple ID получил запоздалую реконструкцию…
Веб-сайт Apple ID получил запоздалую реконструкциюВеб-сайт Apple ID выглядел монотонно последние несколько лет. К счастью, Apple, наконец, произвела запозд…
Мини компьютер с доступом в интернет Raspberry Pi Zero PoE U…
Мини компьютер с доступом в интернет Raspberry Pi Zero PoE UЛюбители платформы Raspberry Pi, желающие выйти в интернет через мини-ПК Raspberry Pi Zero, должно заинте…
Новое обновление Apple MacOS Monterey ломает старые устройст…
Новое обновление Apple MacOS Monterey ломает старые устройстApple недавно выпустила обновление macOS 12 Monterey для соответствующих устройств Mac, которое впервые б…
Simply NUC представляет прочный безвентиляторный мини-ПК на …
Simply NUC представляет прочный безвентиляторный мини-ПК на imply NUC, Inc, ведущая компания по интеграции мини-компьютеров, недавно анонсировала Cypress Porcoolpine…
Новый мини-ПК LattePanda 3 Delta …
Новый мини-ПК LattePanda 3 Delta Новый мини-компьютер LattePanda 3 Delta, созданный на базе предыдущих систем мини-ПК компании, оснащен но…
Домашнее облачное хранилище Cubbit предлагает удаленный дост…
Домашнее облачное хранилище Cubbit предлагает удаленный достCubbit - персональное домашнее облачное хранилище, которое подключено локально к вашей домашней сети и об…
Microsoft представляет Windows 11 SE, новый конкурент Chrome…
Microsoft представляет Windows 11 SE, новый конкурент ChromeMicrosoft создала новую версию Windows 11, предназначенную для студентов и школ. Windows 11 SE будет пост…
Безвентиляторный ПК-накопитель AWOW NY41S с Intel Celeron J4…
Безвентиляторный ПК-накопитель AWOW NY41S с Intel Celeron J4Накопитель для ПК AWOW NY41S оснащен процессором Intel Celeron J4105 с 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ в…
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box SЛучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box S
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Идей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBoxИдей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBox
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor