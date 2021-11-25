MSI представляет новые игровые настольные компьютеры Intel Alder Lake

Во всей линейке игровых настольных ПК серии K используется память DDR5 со скоростью чтения до 60% выше, чем в предыдущем поколении, оснащенном DDR4. Поддержка PCIe 5, которая предназначена для обеспечения быстрой и улучшенной передачи. Кроме того, MSI также обновила MSI Center и MSI App Player. Новый MSI Center помогает контролировать и настраивать вашу систему. Благодаря инновациям в MSI App Player играть в мобильные игры на ПК стало проще. Линейка также включает 2,5G Ethernet LAN и Wi-Fi 6E, чтобы обеспечить более высокую скорость передачи данных. MSI выпустила 3 модели настольных ПК, ориентированных на геймеров, в том числе серию Aegis, серию Trident и серию Codex X5, чтобы удовлетворить потребности всех типов геймеров.