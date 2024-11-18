MSI выяснит, почему сгорела её материнская плата

Несколько дней назад на просторах интернета появилась информация о том, что новый процессор компании AMD в процессе работы буквально выжег сокет материнской платы. В результате сама по себе материнская плата больше не пригодна для использования, процессор тоже под вопросом, да и никто не может точно сказать, что стало причиной «возгорания». А вчера появилась информация о том, что компания MSI начала официальное расследование инцидента с повреждённой материнской платой на чипсете X870 с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, заявив, что самостоятельно установит причину произошедшего. Ведь поскольку в данном случае использовалась материнская плата MSI MAG X870 Tomahawk Wi-Fi, компания MSI решила провести независимое расследование, чтобы устранить потенциальную проблему, если она связана именно с её продукцией, а не с самим процессором.

Более того, расследование будут проводить при поддержке компании AMD и прочих специалистов, знакомых с данным вопросом, так что, скорее всего, причина будет установлена очень быстро. При этом пользователи в социальных сетях высказали предположение, что пользователь, у которого сгорела материнская плата, неправильно поставил процессор в сокет. Дело в том, что на уголке процессора нарисован треугольник, который ещё называют ключом, и его нужно сопоставить с аналогичным уголком на материнской плате. Но владелец компьютера, видимо, проигнорировал данный маркет, поставив процессор горизонтально, а не вертикально.