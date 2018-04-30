MSI выпускает системы на Intel 8th Gen Gaming Unlimited

Серия продуктов будет включать Aegis Ti3, Aegis 3, Infinite A, Trident 3, Trident 3 Arctic и Nightblade MI3. На основе новейшей процессорной технологии Intel 8-го поколения, основанной на непревзойденных игровых функциях MSI, теперь возможен настоящий игровой процесс без каких-либо ограничений.Выходите за рамки обычного и переживайте необыкновенное ощущение от игрового процесса. Кроме того, MSI с честью расширяет свои текущие настольные системы с помощью Optix Curved Gaming мониторов, чтобы представить концепцию GAME Unlimited: игровая власть, доступность, мониторинг и опыт.